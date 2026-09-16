AstraZeneca зарегистрировала оригинальный препарат для лечения артериальной гипертензии

В ГРЛС появились сведения о регистрации оригинального препарата «Баксфенди» (МНН баксдростат) от компании AstraZeneca. РУ действует до конца августа 2027 года.

Баксдростат — это первый в своем классе ингибитор альдостеронсинтазы, разработанный для снижения артериального давления. Он непосредственно подавляет выработку альдостерона — гормона, воздействие которого затрудняет достижение контроля заболевания у пациентов с артериальной гипертензией. Кроме того, избыток альдостерона увеличивает риск развития заболеваний сердца и почек.

Основанием для одобрения баксдростата стали результаты международных двойных слепых плацебоконтролируемых исследований BaxHTN и Bax24, в ходе которых препарат привел к двузначному абсолютному снижению систолического артериального давления и показал благоприятный профиль безопасности.

В России препарат зарегистрирован для лечения артериальной гипертензии в качестве дополнительной терапии на фоне приема трех и более антигипертензивных препаратов, когда другие антигипертензивные лекарственные препараты не обеспечивают достаточного снижения артериального давления. Баксдростат выпускается в форме таблеток в дозировке 1 мг и 2 мг.