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«Авексима Сибирь» сменила генерального директора

03.09.2026
17:53
ДинаКоблова
Новым гендиректором ООО «Авексима Сибирь» стал Андрей Скороход. Он будет совмещать этот пост с должностью заместителя гендиректора по производству в головной «Авексиме». В этой должности он сменил Сергея Герасимова.
Андрей Скороход | Фото: пресс-служба «Авексима»

Генеральным директором ООО «Авексима Сибирь» (входит в производственный дивизион ОАО «Авексима») назначен Андрей Скороход, рассказали в пресс-службе компании. На этом посту он сменил Сергея Герасимова, возглавлявшего предприятие с июня 2024 года.

«Андрей Скороход имеет большой опыт руководства производственными предприятиями, в том числе в должности генерального директора заводов группы компаний «Фармстандарт», — указано в сообщении.

В задачи нового главы завода войдут достижение плановых производственных и финансовых результатов, реализация инвестиционной стратегии, повышение эффективности и оптимизация процессов, обновление мощностей и инфраструктуры, а также усиление управленческого состава.

По совместительству Андрей Скороход продолжит занимать должность заместителя гендиректора по производственным вопросам ОАО «Авексима», что укрепит связь стратегического и операционного управления производством для повышения эффективности работы предприятия.

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