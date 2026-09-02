Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в MAX
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийЛица Фармвестника
НовостиБизнесАптекарьГазетаФармпроекции
ГлавнаяНовостиРозница

Белгородские аптеки сети «Вита» перешли под управление воронежского оператора

02.09.2026
12:34
ДинаКоблова
ЕленаКалиновская
Воронежский оператор аптечной сети «Вита» инициировал присоединение компании «Рассвет», развивающей точки этой же сети в Белгородской области.
Фото: Ринат Васбеев

Воронежский оператор аптечной сети «Вита» ООО «Барика» инициировал присоединение ООО «Рассвет», которое развивает аптечные точки этой же сети в Белгородской области. Как следует из записи в ЕГРЮЛ, юрлицо «Рассвет» прекратит деятельность после реорганизации.

«Барика» зарегистрировано в Воронеже, основной вид деятельности — розничная торговля лекарственными средствами в аптеках. Компания имеет действующую лицензию на фармацевтическую деятельность, выданную Минздравом Воронежской области. Уставный капитал — 40 тыс. руб., учредители — Евгений Яньков и Татьяна Карпачева (по 50%), директор — Галина Миловацкая.

Аптечная сеть «Вита» управляется несколькими юридическими лицами. Согласно данным «АльфаРМ», ООО «Барика» управляло 140 розничными точками, ООО «Рассвет» — пятью.

«Вита» в рейтинге аптечных сетей «АльфаРМ» на 31 июля 2026 года находилась на 9 месте, в нее входит 3 627 аптек, доля в общем обороте 3,93%.

Ранее к компании уже присоединялись другие юридические лица — «Агат», «Витаминка», «Движение» (в 2021 году), «Эрида» (2023) и «Гуава» (2025).

Читать материал полностью

31.08.2026
Точки притяжения. Рейтинг аптечных сетей по итогам первого полугодия 2026 года
Фармацевтический вестник №9 (1198) / 2026

Рекомендуем для вас

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.