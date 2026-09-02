Белгородские аптеки сети «Вита» перешли под управление воронежского оператора

Воронежский оператор аптечной сети «Вита» ООО «Барика» инициировал присоединение ООО «Рассвет», которое развивает аптечные точки этой же сети в Белгородской области. Как следует из записи в ЕГРЮЛ, юрлицо «Рассвет» прекратит деятельность после реорганизации.

«Барика» зарегистрировано в Воронеже, основной вид деятельности — розничная торговля лекарственными средствами в аптеках. Компания имеет действующую лицензию на фармацевтическую деятельность, выданную Минздравом Воронежской области. Уставный капитал — 40 тыс. руб., учредители — Евгений Яньков и Татьяна Карпачева (по 50%), директор — Галина Миловацкая.

Аптечная сеть «Вита» управляется несколькими юридическими лицами. Согласно данным «АльфаРМ», ООО «Барика» управляло 140 розничными точками, ООО «Рассвет» — пятью. «Вита» в рейтинге аптечных сетей «АльфаРМ» на 31 июля 2026 года находилась на 9 месте, в нее входит 3 627 аптек, доля в общем обороте 3,93%.

Ранее к компании уже присоединялись другие юридические лица — «Агат», «Витаминка», «Движение» (в 2021 году), «Эрида» (2023) и «Гуава» (2025).