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«Биннофарм Групп» опубликовала финансовые результаты за первое полугодие

27.08.2026
11:39
ДинаКоблова
Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» опубликовала результаты работы за первое полугодие 2026 года. Основные драйверы — операционная эффективность и снижение финансовых расходов.
Фото: 123rf.com

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» опубликовала финансовые результаты за январьиюнь 2026 года, подготовленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Операционная прибыль компании выросла на 42,5% — до 2,1 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

EBITDA (аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) увеличилась на 26,4% — до 3,6 млрд руб. Убыток фармкомпании сократился более чем в 2,5 раза — до 900 млн руб. Выручка группы за 12 месяцев выросла на 5,1% год к году и достигла 37,2 млрд руб.

В компании отметили, что одним из факторов улучшения финансового результата стало снижение процентных расходов. В первом полугодии финансовые расходы сократились на 1,6 млрд руб. год к году. Рост ключевых показателей связывают с повышением операционной эффективности, увеличением маржинальности продаж и снижением расходов на обслуживание долга.

Аптечные продажи лекарств и БАД на розничном рынке в первом полугодии выросли на 6% год к году и составили более 26,7 млрд руб. (по данным AlphaRM). Компания «Биннофарм Групп» заняла шестое место среди крупнейших игроков российского фармрынка по итогам года. Реализация продукции дистрибьюторами выросла на 18% (до 31,1 млрд руб.) в первом полугодии.

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