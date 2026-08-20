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«Биохимик» сохранил патент на способ получения действующего вещества препарата против ВИЧ

20.08.2026
18:16
ЕкатеринаПогонцева
Суд по интеллектуальным правам оставил без удовлетворения иск ViiV Healthcare к компании «Биохимик». Спор возник из-за патента ответчика на способ получения действующего вещества препаратов против ВИЧ. Истец возражал против выдачи данного патента, но Роспатент с ним не согласился, тогда заявитель обжаловал решение регулятора в суде.
Фото: 123rf.com

Суд по интеллектуальным правам (СИП) оставил без удовлетворения иск ViiV Healthcare (США) к компании «Биохимик» (ГК «Промомед», Россия), обратил внимание «ФВ». Спор возник из-за российского патента ответчика № 2826748 на способ получения долутегравира натрия — действующего вещества препаратов против ВИЧ. Истец возражал против выдачи патента, но Роспатент счел его доводы неубедительными, тогда заявитель обжаловал решение регулятора в суде. Решение СИП от 18 августа опубликовано в системе «Мой арбитр» и вступило в силу.

Спор возник из-за патента АО «Биохимик» на технологический прием: долутегравир-основание превращают в натриевую соль с помощью гидроксида натрия. ViiV Healthcare возразила против его выдачи. Сначала она обратилась в Роспатент. Компания утверждала, что запатентованный способ не является новым, не имеет изобретательского уровня и фактически представляет собой обычную оптимизацию уже известной химической реакции. Роспатент с этими доводами не согласился и оставил патент в силе. После этого заявитель обжаловал решение регулятора в СИП.

Суд согласился с Роспатентом: более ранний документ действительно описывал похожую реакцию, но не тот же самый способ. Чтобы признать изобретение неновым, нужно найти один прежний документ, в котором прямо и однозначно раскрыты все признаки изобретения вместе, но его истец не представил, отметил суд. Он признал решение Роспатента законным и оставил патент АО «Биохимик» в силе.

«Биохимик» зарегистрировал препарат с МНН долутегравир в марте 2024 года, но производство не запустил, так как изобретение находится под евразийским патентом 014162 (действует до 6 июля 2029 года). Правообладатель отказался предоставить российскому производителю простую лицензию с роялти в 1,7% дохода от продажи лекарств, после чего «Биохимик» попробовал добиться своего через суд. Седьмого августа этого года Арбитражный суд Москвы отказался понудить ViiV Healthcare Company и Shionogi заключить с истцом лицензионный договор на использование долутегравира, сообщал «ФВ». По мнению судебной инстанции, «Биохимик» не доказал ни одного из необходимых условий для предоставления принудительной лицензии.

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