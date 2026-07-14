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Борьба с онкологией потеряла 70% финансирования

14.07.2026
12:49
ДинаКоблова
Финансирование федпроектов по борьбе с онкологией и управлению медицинской наукой сократилось за первое полугодие 2026 года, а проект «Развитие производства востребованных лекарственных препаратов и медицинских изделий» показал кассовое исполнение на 1711% выше плана. Общее исполнение нацпроектов составило 41,8% от плановых назначений.
Фото: изображение создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 июля 2026 года составило 2,71 трлн руб. или 41,8 % от плановых бюджетных назначений, предварительными данными поделились в пресс-службе Минфина РФ.

Как подсчитала компания «Курсор» на основе данных министерства, 28,9 млрд руб. составляет общее снижение планового финансирования по всем нацпроектам по сравнению с опубликованными данными от июня. На 2026 год запланировано финансирование в размере 44,9 млрд руб., тогда как в 2025 году оно составляло 148,5 млрд руб.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» исполнен на 49,6%, при этом расходы на него сократились на 665 млн руб. за счет уменьшения финансирования федеральных проектов:

  • «Модернизация первичного звена здравоохранения» — на 52% (до 58,93 млрд руб.);
  • «Развитие федеральных медицинских организаций» — на 38% (до 16,16 млрд руб.);
  • «Совершенствование экстренной медицинской помощи» — на 27% (до 14,28 млрд руб.);
  • «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» — на 25% (до 13,69 млрд руб.);
  • «Медицинские кадры» — на 15% (до 0,61 млрд руб.);
  • «Здоровье для каждого» — на 17% (до 0,53 млрд руб.).
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Финансирование федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» сократилось в январе—июне 2026 года примерно на 70% (-103,6 млрд руб.). На 327,5 млн руб. выросло финансирование федерального проекта «Старшее поколение» (нацпроект «Семья») по сравнению с опубликованными данными за пять месяцев 2026 года. 

Бюджет нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» на 2026 год составил 4,84 млрд руб., за первое полугодие исполнено 1,72 млрд руб. (около 36%). Самый большой бюджет у федерального проекта «Управление медицинской наукой» — 2,81 млрд руб., но кассовое исполнение за полугодие — только 0,23 млрд руб. (отклонение -46%). Наилучшее исполнение у проекта «Развитие производства востребованных ЛП и МИ» — отклонение +1711%.

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