Борьба с онкологией потеряла 70% финансирования

Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 июля 2026 года составило 2,71 трлн руб. или 41,8 % от плановых бюджетных назначений, предварительными данными поделились в пресс-службе Минфина РФ.

Как подсчитала компания «Курсор» на основе данных министерства, 28,9 млрд руб. составляет общее снижение планового финансирования по всем нацпроектам по сравнению с опубликованными данными от июня. На 2026 год запланировано финансирование в размере 44,9 млрд руб., тогда как в 2025 году оно составляло 148,5 млрд руб.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» исполнен на 49,6%, при этом расходы на него сократились на 665 млн руб. за счет уменьшения финансирования федеральных проектов:

«Модернизация первичного звена здравоохранения» — на 52% (до 58,93 млрд руб.);

«Развитие федеральных медицинских организаций» — на 38% (до 16,16 млрд руб.);

«Совершенствование экстренной медицинской помощи» — на 27% (до 14,28 млрд руб.);

«Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» — на 25% (до 13,69 млрд руб.);

«Медицинские кадры» — на 15% (до 0,61 млрд руб.);

«Здоровье для каждого» — на 17% (до 0,53 млрд руб.).

Финансирование федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» сократилось в январе—июне 2026 года примерно на 70% (-103,6 млрд руб.). На 327,5 млн руб. выросло финансирование федерального проекта «Старшее поколение» (нацпроект «Семья») по сравнению с опубликованными данными за пять месяцев 2026 года.

Бюджет нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» на 2026 год составил 4,84 млрд руб., за первое полугодие исполнено 1,72 млрд руб. (около 36%). Самый большой бюджет у федерального проекта «Управление медицинской наукой» — 2,81 млрд руб., но кассовое исполнение за полугодие — только 0,23 млрд руб. (отклонение -46%). Наилучшее исполнение у проекта «Развитие производства востребованных ЛП и МИ» — отклонение +1711%.