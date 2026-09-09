Центр им. Гамалеи объявил аукцион на исследование рака поджелудочной железы

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России проводит электронный аукцион на выполнение научно-исследовательской работы по сбору и характеристике клинических образцов протоковой аденокарциномы поджелудочной железы (PDAC) для разработки животных моделей и подготовки документов для получения разрешения на использование индивидуализированных биотехнологических лекарственных препаратов (БТЛП).

Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) — 75,9 млн руб. Однако в дополнительной документации НМЦК, с учетом всех возможных расходов исполнителя, составляет 106,8 млн рублей.

К участию в закупке допускаются только организации, имеющие:

опыт исполнения в течение трех лет до даты подачи заявки контракта или договора по 44-ФЗ или 223-ФЗ со стоимостью исполненных обязательств не менее 20% от НМЦК;

лицензию на осуществление медицинской деятельности;

возможность проведения высокопроизводительного секвенирования с соблюдением строгих требований к качеству данных;

возможность использования биоинформатических инструментов.

Работы должны быть выполнены в три этапа — в 2026, 2027 и 2028 годах с итоговым сроком завершения 30 июня 2028 года.