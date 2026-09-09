Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в MAX
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийЛица Фармвестника
НовостиБизнесАптекарьГазетаФармпроекции
ГлавнаяНовостиРегуляторика

Центр им. Гамалеи объявил аукцион на исследование рака поджелудочной железы

09.09.2026
17:57
ДинаКоблова
Центр им. Гамалеи проводит электронный аукцион на выполнение научно-исследовательской работы по сбору и характеристике клинических образцов протоковой аденокарциномы поджелудочной железы. Начальная максимальная цена контракта составляет 75,9 млн руб. 
Фото: 123rf.com

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России проводит электронный аукцион на выполнение научно-исследовательской работы по сбору и характеристике клинических образцов протоковой аденокарциномы поджелудочной железы (PDAC) для разработки животных моделей и подготовки документов для получения разрешения на использование индивидуализированных биотехнологических лекарственных препаратов (БТЛП).

Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) — 75,9 млн руб. Однако в дополнительной документации НМЦК, с учетом всех возможных расходов исполнителя, составляет 106,8 млн рублей.

К участию в закупке допускаются только организации, имеющие:

  • опыт исполнения в течение трех лет до даты подачи заявки контракта или договора по 44-ФЗ или 223-ФЗ со стоимостью исполненных обязательств не менее 20% от НМЦК;
  • лицензию на осуществление медицинской деятельности;
  • возможность проведения высокопроизводительного секвенирования с соблюдением строгих требований к качеству данных;
  • возможность использования биоинформатических инструментов.

Работы должны быть выполнены в три этапа — в 2026, 2027 и 2028 годах с итоговым сроком завершения 30 июня 2028 года.

Рекомендуем для вас

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.