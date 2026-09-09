Центр им. Гамалеи объявил аукцион на исследование рака поджелудочной железы
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России проводит электронный аукцион на выполнение научно-исследовательской работы по сбору и характеристике клинических образцов протоковой аденокарциномы поджелудочной железы (PDAC) для разработки животных моделей и подготовки документов для получения разрешения на использование индивидуализированных биотехнологических лекарственных препаратов (БТЛП).
Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) — 75,9 млн руб. Однако в дополнительной документации НМЦК, с учетом всех возможных расходов исполнителя, составляет 106,8 млн рублей.
К участию в закупке допускаются только организации, имеющие:
- опыт исполнения в течение трех лет до даты подачи заявки контракта или договора по 44-ФЗ или 223-ФЗ со стоимостью исполненных обязательств не менее 20% от НМЦК;
- лицензию на осуществление медицинской деятельности;
- возможность проведения высокопроизводительного секвенирования с соблюдением строгих требований к качеству данных;
- возможность использования биоинформатических инструментов.
Работы должны быть выполнены в три этапа — в 2026, 2027 и 2028 годах с итоговым сроком завершения 30 июня 2028 года.
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