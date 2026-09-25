Центр лекобеспечения не смог закупить для «Круга добра» пэгцетакоплан и эверолимус
Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ФЦПиЛО) подвела итоги аукционов на поставку для фонда «Круг добра» препаратов:
- пэгцетакоплан для лечения детей с С3-гломерулопатией;
- эверолимус — противоопухолевое средство.
Оба аукциона признаны несостоявшимися, так как на поставку этих лекарств не нашлось желающих.
Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.
|
МНН, лекформа и дозировка
|
Количество
|
Цена за ед., руб.
|
Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|
Результаты аукционов
|
1
|
Пэгцетакоплан, раствор для подкожного введения, 54 мг/мл
|
360 мл
|
5 838,80
|
2 101 968,00
|
На участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки
|
2
|
Эверолимус, таблетки диспергируемые, 2 мг
|
47 640 табл. (шт.)
|
954,80
|
45 486 672,00
|
На участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки
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