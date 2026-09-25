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Центр лекобеспечения не смог закупить для «Круга добра» пэгцетакоплан и эверолимус

25.09.2026
17:43
ЕленаСидорова
Центру лекобеспечения не удалось закупить для подопечных «Круга добра» препараты пэгцетакоплан и эверолимус, так как на участие в аукционах не подано ни одной заявки.
Фото: Ринат Васбеев

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ФЦПиЛО) подвела итоги аукционов на поставку для фонда «Круг добра» препаратов:

  • пэгцетакоплан для лечения детей с С3-гломерулопатией;
  • эверолимус — противоопухолевое средство.

Оба аукциона признаны несостоявшимися, так как на поставку этих лекарств не нашлось желающих.

Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.

МНН, лекформа и дозировка

Количество

Цена за ед., руб.

Начальная (максимальная) цена контракта, руб.

Результаты аукционов

1

Пэгцетакоплан, раствор для подкожного введения, 54 мг/мл 

360 мл

5 838,80

2 101 968,00

На участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки 

2

Эверолимус, таблетки диспергируемые, 2 мг 

47 640 табл. (шт.)

954,80

45 486 672,00

На участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки 

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