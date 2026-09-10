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Центр лекобеспечения закупит для «Круга добра» противоопухолевые препараты 

10.09.2026
15:53
ЕленаСидорова
Центр лекобеспечения принимает заявки на участие в трех аукционах на поставку для подопечных «Круга добра» препаратов энтректиниб, селуметиниб и эверолимус. 
Фото: Ринат Васбеев

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ФЦПиЛО) принимает заявки на участие в аукционах на поставку для фонда «Круг добра» препаратов:

  • селуметиниб, который используется для лечения нейрофиброматоза 1-го типа;
  • энтректиниб — противоопухолевое средство;
  • эверолимус — противоопухолевое средство.

Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

МНН, лекформа и дозировка

Количество

Цена за ед., руб.

Начальная (максимальная) цена контракта, руб.

Окончание приема заявок на участие в аукционе

1

Энтректиниб, капсулы, 100 мг 

540 капс. (шт.)

2 520,76

1 361 210,40

11.09.2026 

2

Селуметиниб, капсулы, 25 мг 

24 840 капс. (шт.)

15 503,40

385 104 456,00

28.09.2026

3

Эверолимус, таблетки диспергируемые, 3 мг 

7 940 табл. (шт.)

1 478,95

11 742 863,00

18.09.2026

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