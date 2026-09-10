Центр лекобеспечения закупит для «Круга добра» противоопухолевые препараты
Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ФЦПиЛО) принимает заявки на участие в аукционах на поставку для фонда «Круг добра» препаратов:
- селуметиниб, который используется для лечения нейрофиброматоза 1-го типа;
- энтректиниб — противоопухолевое средство;
- эверолимус — противоопухолевое средство.
Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|
№
|
МНН, лекформа и дозировка
|
Количество
|
Цена за ед., руб.
|
Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|
Окончание приема заявок на участие в аукционе
|
1
|
Энтректиниб, капсулы, 100 мг
|
540 капс. (шт.)
|
2 520,76
|
1 361 210,40
|
11.09.2026
|
2
|
Селуметиниб, капсулы, 25 мг
|
24 840 капс. (шт.)
|
15 503,40
|
385 104 456,00
|
28.09.2026
|
3
|
Эверолимус, таблетки диспергируемые, 3 мг
|
7 940 табл. (шт.)
|
1 478,95
|
11 742 863,00
|
18.09.2026
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