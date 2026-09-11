Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в MAX
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийЛица Фармвестника
НовостиБизнесАптекарьГазетаФармпроекции
ГлавнаяНовостиДистрибуция

Депутаты Госдумы РФ предложили резервный механизм закупки лекарств при срыве торгов

11.09.2026
17:25
ДинаКоблова
Депутаты предложили резервный механизм закупки лекарств на случай срыва основных торгов — как меру последней очереди. Закупка будет ограничена минимальным объемом, необходимым для непрерывного обеспечения пациентов.
Фото: 123rf.com

Депутаты Госдумы РФ предложили ввести резервный механизм закупки лекарств при приостановке основной закупки, как сообщают «РИА Новости», соответствующее обращение отправлено на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

«Представляется целесообразным предусмотреть специальный механизм временной обеспечивающей закупки лекарственных препаратов как меру последней очереди», — указано в документе.

Депутаты отметили, что механизм должен применяться только при одновременном наличии следующих условий:

  • решение о приостановлении заключения основного контракта;
  • подтвержденный риск исчерпания запаса до начала поставок;
  • невозможность полностью обеспечить потребность за счет: действующего контракта, перераспределения запасов, закупок малого объема и иных предусмотренных законом способов.

«Объем такой закупки следует ограничить минимальным количеством препарата, необходимым для непрерывного обеспечения пациентов до начала поставок по основному контракту», — следует из документа.

Цель инициативы — снизить риск перерывов в терапии в период обжалования закупочных процедур, не отменяя контроль в сфере закупок и не подменяя основной конкурентный контракт. Специальный механизм, по мнению авторов документа, будет применяться только в тех случаях, когда действующих способов объективно недостаточно для обеспечения минимальной потребности пациентов.

Рекомендуем для вас

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.