Депутаты Госдумы РФ предложили резервный механизм закупки лекарств при срыве торгов

Депутаты Госдумы РФ предложили ввести резервный механизм закупки лекарств при приостановке основной закупки, как сообщают «РИА Новости», соответствующее обращение отправлено на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

«Представляется целесообразным предусмотреть специальный механизм временной обеспечивающей закупки лекарственных препаратов как меру последней очереди», — указано в документе.

Депутаты отметили, что механизм должен применяться только при одновременном наличии следующих условий:

решение о приостановлении заключения основного контракта;

подтвержденный риск исчерпания запаса до начала поставок;

невозможность полностью обеспечить потребность за счет: действующего контракта, перераспределения запасов, закупок малого объема и иных предусмотренных законом способов.

«Объем такой закупки следует ограничить минимальным количеством препарата, необходимым для непрерывного обеспечения пациентов до начала поставок по основному контракту», — следует из документа.

Цель инициативы — снизить риск перерывов в терапии в период обжалования закупочных процедур, не отменяя контроль в сфере закупок и не подменяя основной конкурентный контракт. Специальный механизм, по мнению авторов документа, будет применяться только в тех случаях, когда действующих способов объективно недостаточно для обеспечения минимальной потребности пациентов.