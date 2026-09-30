Депутаты утвердили новый состав Комитета ГД по охране здоровья
На первом пленарном заседании Госдумы РФ девятого созыва депутаты 30 сентября утвердили нового спикера, председателей и состав всех 34 комитетов и четырех постоянных комиссий. Спикером парламента третий срок подряд будет Вячеслав Володин. Депутаты поддержали его кандидатуру большинством голосов.
Отраслевой комитет по охране здоровья возглавил представитель фракции ЛДПР, профессиональный экономист и юрист Владимир Сысоев. В новый состав комитета вошли 15 человек. При этом партию ЛДПР представляет только председатель. Еще два депутата Алексей Куринный и Николай Осадчий входят в КПРФ, остальные — члены «Единой России».
Таким образом из прежнего состава в новом будут продолжать работу шестеро:
- Алексей Куринный,
- Бадма Башанкаев,
- Леонид Огуль,
- Николай Осадчий,
- Тамара Фролова,
- Николай Щеглов.
Новички в составе комитета:
- главный врач Центральной городской больницы им. Н.А. Семашко (Ростов-на-Дону) Дмитрий Сизякин,
- медсестра мотострелкового подразделения, Герой России Людмила Болилая,
- командир тульского отдельного медицинского (аэромобильного) отряда ВДВ, подполковник медицинской службы Юрий Бровко,
- бывший министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрий Гарцев,
- замминистра здравоохранения Республики Дагестан Магомед Валихов,
- главный врач Городской клинической больницы № 29 Нижнего Новгорода Юлия Гаревская,
- военный врач Дмитрий Назаров.
Прежний глава Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Сергей Леонов по итогам выборов не попал в парламент девятого созыва. В новом составе также нет Евгения Нифантьева, который ранее курировал темы, связанные с фармацевтической индустрией. Он вошел в состав Комитета по промышленности и торговле.
Состав новой Госдумы РФ был избран в ходе выборов 18—20 сентября. По данным ЦИК, по итогам выборов в Госдуму РФ 5%-ный барьер преодолели пять партий. Всего избрано 450 депутатов: 225 по федеральному избирательному округу и 225 по одномандатным избирательным округам. Парламентское большинство остается за «Единой Россией» (349 мест). КПРФ и ЛДПР получают 37 и 23 мандата соответственно, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17. Также в Госдуме РФ девятого созыва по результатам выборов в одномандатных округах прошли четыре самовыдвиженца, еще одно место у кандидата от партии «Родина».
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