Девять высших руководителей в фармотрасли вошли в топ-250 рейтинга российских менеджеров

Ассоциация менеджеров и «Коммерсантъ» представили 27-й ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». В отрасли «Фармацевтика» в 2026 году общее количество новых имен среди высших руководителей составило 68,8%, что выше, чем показатель прошлого года (33,3%).

Так, в топ-250 высших руководителей вошли девять человек из отрасли «Фармацевтика».

1 Дмитрий Сивокоз Генеральный директор Biocad 2 Петр Родионов Генеральный директор «Герофарм» 3 Екатерина Погодина Управляющий директор «Джонсон и Джонсон» 4 Вадим Музяев Президент «Протек» 5 Викрам Пуния Президент и основатель ГК «Фармасинтез» 6 Дмитрий Погребинский Генеральный директор ЦВ «Протек» 7 Олег Минаков Генеральный директор «Озон Фармацевтика» 8 Евгений Баринов Генеральный директор «Нанолек» 9 Ирина Никулина Генеральный директор «Буарон»

Кроме того, в топе высших руководителей в отрасли «Торговля» девятое место занял гендиректор аптечной сети «36,6» Александр Кузин.

В прошлом году в топ-250 вошли шесть представителей фармотрасли.

В TOP100 коммерческих директоров в отрасли «Фармацевтика» вошли четыре человека.

1 Ольга Ларина Коммерческий директор «Озон Фармацевтика» 2 Денис Красильников Заместитель генерального директора по коммерции ЦВ «Протек» 3 Александр Соколов Коммерческий директор «Акрихин» 4 Владимир Скорняков Директор департамента продаж «Герофарм»

В отрасли «Торговля» пятое место уже несколько лет подряд занимает коммерческий директор аптечной сети «36,6» Сергей Демин.

В топ-100 финансовых директоров в отрасли «Торговля» пятое место занял финансовый директор аптечной сети «36,6» Александр Курилов.

В топ-100 директоров по маркетингу в отрасли «Фармацевтика» вошли:

заместитель генерального директора по маркетингу и продажам «Валента Фарм» Михаил Глухов ;

«Валента Фарм» ; директор по стратегическому маркетингу «Герофарм» Марина Рыкова.

В топ-80 директоров по связям с общественностью в отрасли «Фармацевтика» вошла руководитель отдела по связям с общественностью «Герофарм» Евгения Доморощенкова.

В топ-80 директоров по персоналу в отрасли «Фармацевтика» вошел заместитель генерального директора по организационной трансформации и персоналу «Биокад» Александр Амосов.