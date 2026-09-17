Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в MAX
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийЛица Фармвестника
НовостиБизнесАптекарьГазетаФармвестник-ТВ
ГлавнаяНовостиКарьера

Девять высших руководителей в фармотрасли вошли в топ-250 рейтинга российских менеджеров

17.09.2026
18:29
ДинаКоблова
Более 20 руководителей фармкомпаний попали в 27-й рейтинг «Топ-1000 менеджеров». В топ-250 вошли девять представителей отрасли, доля новых имен выросла до 68,8%.
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Ассоциация менеджеров и «Коммерсантъ» представили 27-й ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». В отрасли «Фармацевтика» в 2026 году общее количество новых имен среди высших руководителей составило 68,8%, что выше, чем показатель прошлого года (33,3%).

Так, в топ-250 высших руководителей вошли девять человек из отрасли «Фармацевтика».

1 Дмитрий Сивокоз Генеральный директор Biocad
2 Петр Родионов Генеральный директор «Герофарм»
3 Екатерина Погодина Управляющий директор «Джонсон и Джонсон»
4 Вадим Музяев Президент «Протек»
5 Викрам Пуния Президент и основатель ГК «Фармасинтез»
6 Дмитрий Погребинский Генеральный директор ЦВ «Протек»
7 Олег Минаков Генеральный директор «Озон Фармацевтика»
8 Евгений Баринов Генеральный директор «Нанолек»
9 Ирина Никулина Генеральный директор «Буарон»

Кроме того, в топе высших руководителей в отрасли «Торговля» девятое место занял гендиректор аптечной сети «36,6» Александр Кузин.

В прошлом году в топ-250 вошли шесть представителей фармотрасли.

В TOP100 коммерческих директоров в отрасли «Фармацевтика» вошли четыре человека.

1 Ольга Ларина Коммерческий директор «Озон Фармацевтика»
2 Денис Красильников Заместитель генерального директора по коммерции ЦВ «Протек»
3 Александр Соколов Коммерческий директор «Акрихин»
4 Владимир Скорняков Директор департамента продаж «Герофарм»

В отрасли «Торговля» пятое место уже несколько лет подряд занимает коммерческий директор аптечной сети «36,6» Сергей Демин.

В топ-100 финансовых директоров в отрасли «Торговля» пятое место занял финансовый директор аптечной сети «36,6» Александр Курилов.

В топ-100 директоров по маркетингу в отрасли «Фармацевтика» вошли:

  • заместитель генерального директора по маркетингу и продажам «Валента Фарм» Михаил Глухов;
  • директор по стратегическому маркетингу «Герофарм» Марина Рыкова.

В топ-80 директоров по связям с общественностью в отрасли «Фармацевтика» вошла руководитель отдела по связям с общественностью «Герофарм» Евгения Доморощенкова.

В топ-80 директоров по персоналу в отрасли «Фармацевтика» вошел заместитель генерального директора по организационной трансформации и персоналу «Биокад» Александр Амосов.

Рекомендуем для вас

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.