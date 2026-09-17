Девять высших руководителей в фармотрасли вошли в топ-250 рейтинга российских менеджеров
Ассоциация менеджеров и «Коммерсантъ» представили 27-й ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». В отрасли «Фармацевтика» в 2026 году общее количество новых имен среди высших руководителей составило 68,8%, что выше, чем показатель прошлого года (33,3%).
Так, в топ-250 высших руководителей вошли девять человек из отрасли «Фармацевтика».
|1
|Дмитрий Сивокоз
|Генеральный директор
|Biocad
|2
|Петр Родионов
|Генеральный директор
|«Герофарм»
|3
|Екатерина Погодина
|Управляющий директор
|«Джонсон и Джонсон»
|4
|Вадим Музяев
|Президент
|«Протек»
|5
|Викрам Пуния
|Президент и основатель
|ГК «Фармасинтез»
|6
|Дмитрий Погребинский
|Генеральный директор
|ЦВ «Протек»
|7
|Олег Минаков
|Генеральный директор
|«Озон Фармацевтика»
|8
|Евгений Баринов
|Генеральный директор
|«Нанолек»
|9
|Ирина Никулина
|Генеральный директор
|«Буарон»
Кроме того, в топе высших руководителей в отрасли «Торговля» девятое место занял гендиректор аптечной сети «36,6» Александр Кузин.
|В прошлом году в топ-250 вошли шесть представителей фармотрасли.
В TOP100 коммерческих директоров в отрасли «Фармацевтика» вошли четыре человека.
|1
|Ольга Ларина
|Коммерческий директор
|«Озон Фармацевтика»
|2
|Денис Красильников
|Заместитель генерального директора по коммерции
|ЦВ «Протек»
|3
|Александр Соколов
|Коммерческий директор
|«Акрихин»
|4
|Владимир Скорняков
|Директор департамента продаж
|«Герофарм»
В отрасли «Торговля» пятое место уже несколько лет подряд занимает коммерческий директор аптечной сети «36,6» Сергей Демин.
В топ-100 финансовых директоров в отрасли «Торговля» пятое место занял финансовый директор аптечной сети «36,6» Александр Курилов.
В топ-100 директоров по маркетингу в отрасли «Фармацевтика» вошли:
- заместитель генерального директора по маркетингу и продажам «Валента Фарм» Михаил Глухов;
- директор по стратегическому маркетингу «Герофарм» Марина Рыкова.
В топ-80 директоров по связям с общественностью в отрасли «Фармацевтика» вошла руководитель отдела по связям с общественностью «Герофарм» Евгения Доморощенкова.
В топ-80 директоров по персоналу в отрасли «Фармацевтика» вошел заместитель генерального директора по организационной трансформации и персоналу «Биокад» Александр Амосов.
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