Доля отечественных фармкомпаний в госзакупках выросла до 82% в пересчете на упаковки

Динамика импортозамещения на рынке госзакупок лекарственных средств увеличилась за последние два года (июль 2024 к июлю 2026 года). Доля российских компаний в деньгах увеличилась с 32 до 37%, а в упаковках — с 79 до 82%. Из топ-20 препаратов с максимальным ростом в рублевом выражении за последние 12 месяцев девять были российскими. Такие данные привел на закрытом заседании Российской ассоциации фармацевтического маркетинга (РАФМ) руководитель департамента консалтинга IQData Андрей Челноков, передает корреспондент «ФВ».

Основные драйверы роста рынка госзакупок — появление новых продуктов (SKU), а также структурные изменения: закупки более дорогих лекарств в рамках общих закупок, сообщил эксперт. При этом он отметил тренд на снижение цен на препараты, что связано с ускорением динамики импортозамещения.

В общем рейтинге топ-10 компаний по наибольшему росту в госзакупках в денежном выражении за последние 12 мес. три российских игрока: «Биокад», «Р-Фарм» и «Фармсинтез». В топ-20 рецептурных брендов по абсолютному росту — девять представителей отечественной фармы, следует из презентации Андрея Челнокова.

В текущем году IQData прогнозирует рост всего рынка госзакупок лекарств на уровне 11%, что значительно выше официального темпа роста инфляции в стране в 6%, уточнил эксперт. Прогноз на 2027 год — также рост, который будет опережать общую инфляцию, однако рынок госзакупок будет демонстрировать замедление.