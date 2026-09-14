Две судебные инстанции отказались наложить запрет на продажи российского дженерика «Юперио»

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу Novartis на определение Арбитражного суда Москвы, который отказался принять обеспечительные меры в рамках патентного спора истца с компанией «Изварино Фарма». Обе судебные инстанции пришли к выводу, что оригинатор не представил ни расчета, ни доказательств реального значительного ущерба в результате поставок дженерического препарата ответчика. Постановление от 10 сентября опубликовано в системе «Мой арбитр».

Novartis судится с компанией «Изварино Фарма» о защите исключительных прав на изобретения по его патенту РФ № 2459809 и по дополнительному патенту РФ № 2459809. Он охраняет комбинацию валсартан+сакубитрил (зарегистрирован в ноябре 2006 года, действителен до ноября 2026 года). Она используется в производстве оригинального препарата «Юперио», зарегистрированного в России в 2016 году. Дженерик компании «Изварино Фарма» «Валсуперио» был зарегистрирован в декабре 2025 года.

Ходатайствуя о принятии обеспечительных мер, истец указал: несмотря на рассмотрение судом патентного спора, ответчик приступил к изготовлению и введению в гражданский оборот препарата «Валсуперио» с нарушением патентных прав Novartis, заключил и исполнил государственные контракты на его поставку. По мнению истца, такие действия российской компании «направлены на неосновательное обогащение, причиняют ему значительный ущерб и создают риск невозможности исполнения будущего судебного акта». Оригинатор просил запретить российской компании вводить в гражданский оборот и поставлять девять серий препарата «Валсуперио» до вступления в силу решения по делу.

Арбитражный суд Москвы не нашел правовых оснований для удовлетворения ходатайства. Novartis обжаловал отказ в апелляции.

«Истцом не представлено доказательств того, что ответчик предпринимает действия по сокрытию имущества, его отчуждению или иные меры, направленные на уклонение от исполнения будущего судебного акта, — сделал вывод апелляционный суд. — В случае удовлетворения исковых требований права истца могут быть восстановлены путем взыскания убытков или компенсации, что прямо предусмотрено гражданским законодательством. Утверждение истца о фактической невозможности изъятия препарата у конечных потребителей после исполнения государственных контрактов является предположением и доказательно не подтверждено».