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Две судебные инстанции отказались наложить запрет на продажи российского дженерика «Юперио»

14.09.2026
17:51
ЕкатеринаПогонцева
Апелляционный суд не удовлетворил жалобу Novartis на непринятие обеспечительных мер в отношении компании «Изварино Фарма» судом первой инстанции. Обе инстанции согласились, что истец не представил доказательств того, что объем продаж его оригинального препарата «Юперио» снизился в результате поставок препарата ответчика «Валсуперио».
Фото: 123rf.com

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу Novartis на определение Арбитражного суда Москвы, который отказался принять обеспечительные меры в рамках патентного спора истца с компанией «Изварино Фарма». Обе судебные инстанции пришли к выводу, что оригинатор не представил ни расчета, ни доказательств реального значительного ущерба в результате поставок дженерического препарата ответчика. Постановление от 10 сентября опубликовано в системе «Мой арбитр».

Novartis судится с компанией «Изварино Фарма» о защите исключительных прав на изобретения по его патенту РФ № 2459809 и по дополнительному патенту РФ № 2459809. Он охраняет комбинацию валсартан+сакубитрил (зарегистрирован в ноябре 2006 года, действителен до ноября 2026 года). Она используется в производстве оригинального препарата «Юперио», зарегистрированного в России в 2016 году. Дженерик компании «Изварино Фарма» «Валсуперио» был зарегистрирован в декабре 2025 года.

Ходатайствуя о принятии обеспечительных мер, истец указал: несмотря на рассмотрение судом патентного спора, ответчик приступил к изготовлению и введению в гражданский оборот препарата «Валсуперио» с нарушением патентных прав Novartis, заключил и исполнил государственные контракты на его поставку. По мнению истца, такие действия российской компании «направлены на неосновательное обогащение, причиняют ему значительный ущерб и создают риск невозможности исполнения будущего судебного акта». Оригинатор просил запретить российской компании вводить в гражданский оборот и поставлять девять серий препарата «Валсуперио» до вступления в силу решения по делу.

Арбитражный суд Москвы не нашел правовых оснований для удовлетворения ходатайства. Novartis обжаловал отказ в апелляции.

«Истцом не представлено доказательств того, что ответчик предпринимает действия по сокрытию имущества, его отчуждению или иные меры, направленные на уклонение от исполнения будущего судебного акта, — сделал вывод апелляционный суд. — В случае удовлетворения исковых требований права истца могут быть восстановлены путем взыскания убытков или компенсации, что прямо предусмотрено гражданским законодательством. Утверждение истца о фактической невозможности изъятия препарата у конечных потребителей после исполнения государственных контрактов является предположением и доказательно не подтверждено».

«Само по себе наличие на рынке более доступного воспроизведенного препарата не является доказательством причинения ущерба оригинальному препарату, а может свидетельствовать о расширении доступности терапии для пациентов. Доводы истца носят предположительный характер», — отметил Девятый арбитражный апелляционный суд.

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