ЕЭК утвердила рекомендацию по микробиологическому мониторингу для производителей лекарств

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла Рекомендацию № 20 от 25.08.2026, которой утверждено Руководство по организации и проведению микробиологического мониторинга производственной среды для производителей стерильных и нестерильных лекарственных средств.

Производителям рекомендуется внедрять комплексный подход к управлению рисками микробного загрязнения, который должен охватывать проектные, процедурные, технические и организационные меры. CCS должна регулярно пересматриваться и обновляться.

Производитель должен разработать документально оформленную программу, включающую:

точки и частоту отбора проб;

методы контроля (седиментационный, аспирационный, контактные пластины, смывы);

уровни тревоги и действия;

порядок действий при отклонениях;

оценку трендов.

Руководство детально описывает отбор проб воздуха, контроль поверхностей, контроль перчаток и технологической одежды персонала. Уровни тревоги и действия устанавливаются индивидуально для каждого производителя на основе предшествующих данных или с использованием статистических методов.