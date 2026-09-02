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ЕЭК утвердила рекомендацию по микробиологическому мониторингу для производителей лекарств

02.09.2026
17:54
ДинаКоблова
Коллегия ЕЭК утвердила Руководство по микробиологическому мониторингу производственной среды для производителей стерильных и нестерильных лекарств. Производителям рекомендовано внедрить комплексную программу контроля.
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла Рекомендацию № 20 от 25.08.2026, которой утверждено Руководство по организации и проведению микробиологического мониторинга производственной среды для производителей стерильных и нестерильных лекарственных средств.

Производителям рекомендуется внедрять комплексный подход к управлению рисками микробного загрязнения, который должен охватывать проектные, процедурные, технические и организационные меры. CCS должна регулярно пересматриваться и обновляться.

Производитель должен разработать документально оформленную программу, включающую:

  • точки и частоту отбора проб;
  • методы контроля (седиментационный, аспирационный, контактные пластины, смывы);
  • уровни тревоги и действия;
  • порядок действий при отклонениях;
  • оценку трендов.

Руководство детально описывает отбор проб воздуха, контроль поверхностей, контроль перчаток и технологической одежды персонала. Уровни тревоги и действия устанавливаются индивидуально для каждого производителя на основе предшествующих данных или с использованием статистических методов.

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