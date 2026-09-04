Экс-главу ивановского Депздрава осудили за халатность при закупке лекарств

Суд признал экс-директора Департамента здравоохранения Ивановской области Антона Арсеньева виновным по делу о халатности (ч.1 ст.293 УК РФ), сообщила супруга бывшего чиновника Виктория Арсеньева. Ему назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ. Максимальное наказание за нарушение этой части статьи — исправительные работы до года или арест на три месяца.

Дело связано с обеспечением жителей региона льготными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием. По версии следствия, в 2024–2025 годах Антон Арсеньев не принял необходимых мер, зная о нехватке препаратов: не обеспечил надлежащую работу отдела госзакупок и не проконтролировал своевременное проведение аукционов. Из-за этого препараты не поступили в аптеки Иванова и области в нужном объеме.

Виктория Арсеньева выразила несогласие с решением суда. По ее мнению, суд не принял во внимание доводы защиты, документы и показания свидетелей.

«Моего мужа фактически наказали за то, на что он объективно не мог повлиять: за отсутствие поставщиков на конкурсах, за уход с рынка лекарств из недружественных стран, за кадровый голод в отделе закупок, где просто некому было работать. Это системные проблемы, а не личная халатность одного руководителя», — указывает супруга экс-чиновника.

Кроме того, она отмечает, что Антона Арсеньева привлекли к административной и уголовной ответственности, что нарушает принцип недопустимости повторного осуждения за одно и то же преступление, закрепленный в ст. 50 Конституции РФ.

В октябре 2025 года стало известно, что бывшего чиновника обвинили в содействии при оформлении фиктивного больничного его знакомому. Уголовное дело было возбуждено по п.«в», «е» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, из корыстной или иной заинтересованности). Тогда Октябрьский районный суд Иванова заключил Антона Арсеньева под стражу.