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Эксперимент по маркировке глюкометров и реагентов продлили до 2027 года

01.09.2026
16:15
ДинаКоблова
Правительство РФ продлило эксперимент по маркировке глюкометров, тест-полосок и экспресс-тестов до 28 февраля 2027 года. II этап (глюкометры) объединен с III этапом (реагенты) — оба завершатся одновременно.
Фото: 123rf.com

Правительство РФ продлило сроки проведения эксперимента по маркировке отдельных видов медицинских изделий. Постановление № 1113 от 31.08.2026 опубликовано на портале правовой информации.

Изменения коснулись глюкометров и реагентов. Ранее, согласно постановлению № 620 от 17.05.2024, в эксперименте по маркировке медицинских изделий было выделено три этапа:

  • I этап — стартовал 1 марта 2025 года;
  • II этап (глюкометры) — был запланирован со 2 марта 2026 года до 31 августа 2026 года;
  • III этап (реагенты) — с 1 марта 2026 года до 28 февраля 2027 года.

Новым постановлением II этап (глюкометры) продлен до 28 февраля 2027 года, поэтому он завершается одновременно с III этапом (реагенты). Для всех остальных товарных групп эксперимент по маркировке также продлен до 28 февраля 2027 года.

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