Эксперимент по маркировке глюкометров и реагентов продлили до 2027 года

Правительство РФ продлило сроки проведения эксперимента по маркировке отдельных видов медицинских изделий. Постановление № 1113 от 31.08.2026 опубликовано на портале правовой информации.

Изменения коснулись глюкометров и реагентов. Ранее, согласно постановлению № 620 от 17.05.2024, в эксперименте по маркировке медицинских изделий было выделено три этапа:

I этап — стартовал 1 марта 2025 года;

II этап (глюкометры) — был запланирован со 2 марта 2026 года до 31 августа 2026 года;

III этап (реагенты) — с 1 марта 2026 года до 28 февраля 2027 года.

Новым постановлением II этап (глюкометры) продлен до 28 февраля 2027 года, поэтому он завершается одновременно с III этапом (реагенты). Для всех остальных товарных групп эксперимент по маркировке также продлен до 28 февраля 2027 года.