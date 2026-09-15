Экспортный кешбэк может вернуться с 2027 года

В 2027 году может вернуться экспортный кешбэк, а размер компенсации логистических расходов на экспорт для фармпроизводителей может вырасти более чем в два раза. Об этом на XI Всероссийской GMP-конференции сообщил директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Дмитрий Галкин, передает корреспондент «ФВ».

Вернуть фармпроизводителям экспортный кешбэк предложил в своем выступлении на пленарном заседании конференции заместитель генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям компании «Биокад» Алексей Торгов.

«Желательно включить в него затраты, которые компания несет при прохождении инспекции зарубежными регуляторами, — добавил эксперт. — Второе предложение — продолжить совместные бизнес-миссии, в рамках которых компании смогут вместе с регулятором на равных объяснять зарубежным коллегам устройство нашей инспекционной системы. Третье — продолжить переговоры о признании GMP ЕАЭС регуляторами целевых стран и переводить эти переговоры в юридически обязывающие соглашения. Приоритет следует отдавать странам, в которых существует самая длинная очередь на инспекцию».

По его словам, сравнительно недавно Минпромторг РФ составил список из 46 стран, перспективных с точки зрения экспорта российских лекарств и с которыми целесообразно прорабатывать вопросы взаимного признания сертификатов GMP ЕАЭС (он был представлен общественности на форуме «Биопром» в октябре 2025 года). По мнению Алексея Торгова, возможно, стоит дополнительно ранжировать страны по скорости приезда GMP-инспекторов. Юрисдикции с самыми длинными очередями (по опыту «Биокада» иногда их прибытия в Россию приходится ждать несколько лет) следует ставить в приоритет, чтобы пациенты могли как можно раньше получить необходимый препарат.

Дмитрий Галкин ответил, что данный список и так ранжирован: «В первую очередь мы основываемся на логике агрегированных сообществ либо взаимного признания на уровне регионов, будь то МЕНА, АСЕАН и другие объединения. Но с точки зрения очередей, как вы это сформулировали, мы готовы наложить дополнительную сетку. В связи с этим просьба к компаниям поделиться своим фактическим опытом ожидания, и мы попробуем одно применить к другому».

«Что касается финансовых мер поддержки экспорта, в проекте бюджета к третьему чтению на следующий год, будем надеяться, должен существенно вырасти объем средств на компенсацию логистических расходов, — подчеркнул Дмитрий Галкин. — В текущем году для наших сфер — продукции для здравоохранения — это было 300 млн руб., а в 2027 году, если бюджет утвердят в том виде, в котором он сейчас спроектирован, сумма может вырасти более чем вдвое».

Представитель Минпромторга РФ также проинформировал о планах со следующего года вернуть компенсацию затрат на регистрацию, апробацию и сертификацию продукции на зарубежных рынках. «Соответствующее решение — бывшее постановление правительства РФ № 687 от 30.04.2021 — многие из вас знают и использовали, — резюмировал Дмитрий Галкин. — Я надеюсь, что этот вопрос также удастся положительно провести через бюджетный процесс».