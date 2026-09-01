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Фармспециалисты возглавили список самых востребованных профессий в России

01.09.2026
14:40
ДинаКоблова
Фармспециалисты казались самыми востребованными специалистами на российском рынке труда по итогам лета 2026 года — на одну вакансию приходится менее двух резюме. Они делят первое место топа с дворниками. Вместе с ними в числе наиболее дефицитных кадров — врачи, медицинские сестры и руководители медучреждений.
Фото: 123rf.com

Профессия «фармацевт-провизор» стала самой востребованной на рынке труда в России по итогам лета 2026 года, следует из данных аналитиков hh.ru, которые оказались в распоряжении издания CNews.

В топе профессий с наибольшим кадровым дефицитом также оказались дворники — у них, как и у фармспециалистов, 1,7 резюме на вакансию. Далее идут:

  • администраторы магазина или торгового зала, пекари, повара и кондитеры (2 резюме на вакансию);
  • продавцы-консультанты, продавцы-кассиры и врачи (2,2);
  • электромонтажники, электромонтеры и техники-электрики (2,7);
  • маляры, штукатуры и отделочники (2,9);
  • автослесари, автомеханики, слесари и сантехники (3,1);
  • токари, фрезеровщики, шлифовщики и мерчандайзеры (3,2);
  • машинисты (3,3);
  • монтажники (3,4);
  • операторы производственной линии, кочегары и операторы котельной, директора магазинов и сетей магазинов (3,6);
  • сварщики (3,7);
  • агенты по недвижимости и ветеринарные врачи (3,8);
  • главные врачи, заведующие отделениями, кладовщики, приемщики товаров, зоотехники и парикмахеры (4);
  • медицинские сестры и медицинские братья (4).

Наибольший кадровый дефицит зафиксирован в Архангельской области, затем следуют Иркутская область, Якутия, Рязанская область и Дагестан.

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