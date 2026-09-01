Фармспециалисты возглавили список самых востребованных профессий в России

Профессия «фармацевт-провизор» стала самой востребованной на рынке труда в России по итогам лета 2026 года, следует из данных аналитиков hh.ru, которые оказались в распоряжении издания CNews.

В топе профессий с наибольшим кадровым дефицитом также оказались дворники — у них, как и у фармспециалистов, 1,7 резюме на вакансию. Далее идут:

администраторы магазина или торгового зала, пекари, повара и кондитеры (2 резюме на вакансию);

продавцы-консультанты, продавцы-кассиры и врачи (2,2);

электромонтажники, электромонтеры и техники-электрики (2,7);

маляры, штукатуры и отделочники (2,9);

автослесари, автомеханики, слесари и сантехники (3,1);

токари, фрезеровщики, шлифовщики и мерчандайзеры (3,2);

машинисты (3,3);

монтажники (3,4);

операторы производственной линии, кочегары и операторы котельной, директора магазинов и сетей магазинов (3,6);

сварщики (3,7);

агенты по недвижимости и ветеринарные врачи (3,8);

главные врачи, заведующие отделениями, кладовщики, приемщики товаров, зоотехники и парикмахеры (4);

медицинские сестры и медицинские братья (4).

Наибольший кадровый дефицит зафиксирован в Архангельской области, затем следуют Иркутская область, Якутия, Рязанская область и Дагестан.