Фармспециалисты возглавили список самых востребованных профессий в России
Профессия «фармацевт-провизор» стала самой востребованной на рынке труда в России по итогам лета 2026 года, следует из данных аналитиков hh.ru, которые оказались в распоряжении издания CNews.
В топе профессий с наибольшим кадровым дефицитом также оказались дворники — у них, как и у фармспециалистов, 1,7 резюме на вакансию. Далее идут:
- администраторы магазина или торгового зала, пекари, повара и кондитеры (2 резюме на вакансию);
- продавцы-консультанты, продавцы-кассиры и врачи (2,2);
- электромонтажники, электромонтеры и техники-электрики (2,7);
- маляры, штукатуры и отделочники (2,9);
- автослесари, автомеханики, слесари и сантехники (3,1);
- токари, фрезеровщики, шлифовщики и мерчандайзеры (3,2);
- машинисты (3,3);
- монтажники (3,4);
- операторы производственной линии, кочегары и операторы котельной, директора магазинов и сетей магазинов (3,6);
- сварщики (3,7);
- агенты по недвижимости и ветеринарные врачи (3,8);
- главные врачи, заведующие отделениями, кладовщики, приемщики товаров, зоотехники и парикмахеры (4);
- медицинские сестры и медицинские братья (4).
Наибольший кадровый дефицит зафиксирован в Архангельской области, затем следуют Иркутская область, Якутия, Рязанская область и Дагестан.
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