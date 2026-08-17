«Фармасинтез» обжалует законность выдачи патента на смесь цефепима и сульбактама

Суд по интеллектуальным правам (СИП) принял к рассмотрению иск компании «Фармасинтез» к Роспатенту, обратил внимание «ФВ». Информация опубликована в системе «Мой арбитр». Истец добивается признания недействительным решения регулятора от 26 июня текущего года об оставлении в силе патента РФ № 2831350. Несколько физических лиц запатентовали смесь цефепима и сульбактама в соотношении 1 : 1 как средство для лечения инфекционных болезней. «Фармасинтез» указывает на отсутствие новизны, но Роспатент с этим не согласен.

С чем не согласен «Фармасинтез»

«Фармасинтез» указывает на два источника, которые, по его мнению, делали запатентованное в России решение очевидным:

китайский патент CN 1565455А (опубл. 19.01.2005), где уже было раскрыто средство (цефепим плюс ингибитор бета-лактамаз в соотношении 1 : 1) для борьбы с бактериями, вырабатывающими расширенный спектр бета-лактамаз;

научная публикация 1994 года, в которой говорилось, что сульбактам повышает эффективность бета-лактамных антибиотиков, к которым относится цефепим.

В возражении сказано, что «термин о множественной устойчивости бактерий не имеет единого точного определения, что позволяет признать этот признак как не раскрытый на дату приоритета, поскольку ни в описании оспариваемого патента, ни в источниках, опубликованных до даты приоритета, отсутствуют сведения, позволяющие признать его однозначное понимание».

По итогам рассмотрения возражения коллегия Палаты по патентным спорам сочла эти доводы неубедительными и приняла решение отказать в его удовлетворении. Она сочла, что изобретательский уровень в патенте есть.

«В возражении не представлено доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна», — сказано в заключении коллегии.

Предварительное заседание СИП пройдет 14 сентября.

На кого может повлиять решение СИП

В декабре 2024 года «Фармасинтез» зарегистрировал препарат с МНН цефепим+[сульбактам]. В октябре 2025 года Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск ИП Сергея Яковлева, который является одним из пяти авторов патента № 2831350, о запрете АО «Фармасинтез» производить лекарственный препарат с данным МНН. Третьими лицами выступают остальные правообладатели. В октябре 2025 года истец просил суд принять обеспечительные меры и запретить иркутскому производителю выпускать его комбинированный антибиотик, участвовать с ним в госзакупках, а также приостановить действия регудостоверения и зарегистрированной цены до вступления в силу решения по делу. Но суд ходатайство не удовлетворил. В марте этого года он приостановил производство по делу до вынесения решения по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента РФ № 2831350.

Еще один иск о нарушении исключительных прав подан Сергеем Яковлевым к компаниям «Промомед», «Биохимик» и «Фармру». В марте этого года он принят к рассмотрению Арбитражным судом Краснодарского края. Третьими лицами выступают соавторы оспариваемого патента и «АлФарма» (является исключительным лицензиатом изобретения, вокруг которого развернулся спор). В 2024 году последняя подала иск к Минздраву России, пытаясь оспорить законность регистрации препарата «Промомеда» с МНН цефепим+[сульбактам], но безуспешно. Решение суда вступило в силу.