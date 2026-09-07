Фармспециалисты редко сообщают о нежелательных реакциях на лекарства

Фармспециалисты — одна из наименее активных групп в российской системе сбора информации о нежелательных реакциях на лекарства. В опросе исследователей Сеченовского университета на фармработников пришлось 8% таких сообщений, следует из данных, приведенных в журнале «Фармакоэкономика. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология».

Авторы исследования использовали данные регуляторов России, США и Германии, а также провели в 2025 году свой онлайн-опрос. В него вошел 101 человек: потребители лекарств, медработники и фармацевтические специалисты. Последние составляли 26,8% выборки, преимущественно это были провизоры сетевых аптек.

Согласно результатам, 61% сообщений о нежелательных реакциях приходилось на медработников, 17% — на фармкомпании и 14% — на пациентов и их родственников. Доля фармспециалистов составила 8%. При этом, в соответствии с законом № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», сообщать о побочных действиях, нежелательных реакциях и непредвиденных взаимодействиях лекарств обязаны как медицинские, так и фармацевтические работники.

Несмотря на высокую осведомленность о фармаконадзоре (88,9%), с жалобами потребителей сталкивались лишь 40,7% фармспециалистов. Наиболее предпочтительный канал взаимодействия для них — обращение напрямую в фармкомпании (51,9%), наиболее удобным форматом — специальная форма на сайте (51,9%). Ключевыми барьерами оказались дефицит обратной связи, неуверенность в процедурах и неверие в результативность сообщений.

Авторы исследования считают, что повысить участие фармработников могут дополнительное обучение, более простые цифровые инструменты и обратная связь после отправки сведений.