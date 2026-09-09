ФАС РФ выдала предупреждение «Прайм Фарме» за недобросовестную конкуренцию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предупреждение ООО «Прайм Фарма», которое производит косметическую продукцию с наименованиями, содержащими обозначение «Фурацилин» и производное от него «ФурацилОки», сходные с торговыми наименованиями лекарственных препаратов. Об этом «ФВ» сообщили в ОАО «Авексима» — компании, которая является держателем регистрационного удостоверения на препарат «Фурацилин Авексима». Копия документа антимонопольной службы есть в распоряжении «ФВ».

По данным ФАС России, ООО «Прайм Фарма» ввело в гражданский оборот косметические средства с наименованиями, включающими в себя обозначение «Фурацилин» и производное от него «ФурацилОки». При этом на упаковках продукции и иными способами до потребителей доводилась информация о наличии у товара противовоспалительного, противомикробного и антибактериального эффекта.

В антимонопольном ведомстве сочли, что такие действия содержат признаки нарушения п.1 ст.14.2 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В соответствии с предупреждением, подписанным главой ФАС России Максимом Шаскольским, компания обязана исключить с упаковок косметических средств и карточек товара наименование «Фурацилин» и производные от него (в том числе «ФурацилОки»), а также не вводить потребителей в заблуждение относительно качества и свойств товара.

Срок для исполнения предупреждения — 10 рабочих дней с даты его получения.