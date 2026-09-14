ФАС России проверит ценообразование на 13 популярных лекарств

ФАС России проанализирует ценообразование на 13 распространенных препаратов, сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Речь идет в том числе о лекарствах для терапии заболеваний горла «Лизобакт» (МНН лизоцим + пиридоксин) и «Септолете Тотал» (бензидамин + цетилпиридиния хлорид). Также ФАС РФ называет обезболивающее средство «Пенталгин НЕО» (кофеин + напроксен + парацетамол) и лекарство от кашля «Ренгалин» (антитела к гамма-интерферону человека аффинно очищенные). Полный список препаратов антимонопольный орган не представил. «ФВ» направил запрос.

Служба проанализировала наиболее востребованные у граждан лекарства в аптечном сегменте. Это препараты, которые не включены в Перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), поэтому цены на них не регулируются государством. «Вместе с тем служба отмечает, что даже не включенные в перечень лекарственные препараты должны продаваться по доступным для граждан ценам», — напомнили в ФАС России.

Антимонопольный орган направил в фармкомпании запросы ценообразования, информацию об объемах продаж этих препаратов и детализированные данные о формировании цен.