ФОМС расширил перечень схем химиотерапии с обязательным определением маркера

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) расширил перечень онкопрепаратов, назначаемых пациентам с обязательным проведением молекулярно-генетических и иммуногистохимических исследований (МГИ). Изменения внесены в Методические рекомендации (Приложение 12) по способам оплаты медицинской помощи за счет средств ОМС, обратил внимание «Медицинский вестник».

Список расширен с 24 до 30 позиций. В новую версию перечня добавили следующие комбинации противоопухолевых лекарств:

цетуксимаб + вемурафениб;

цетуксимаб + дабрафениб;

цетуксимаб + энкорафениб;

панитумумаб + вемурафениб;

панитумумаб + дабрафениб;

панитумумаб + энкорафениб.

Все перечисленные комбинации могут назначаться пациентам в соответствии с клиническими рекомендациями при отсутствии мутаций гена RAS и наличии мутаций в гене BRAF.

Молекулярно-генетические исследования в онкологии используют для уточняющей диагностики, подбора и контроля эффективности таргетной терапии. Согласно клиническим рекомендациям, МГИ обязательны при раке молочной железы у молодых женщин или при отягощенном анамнезе; у пациентов с аденокарциномой легкого; раком ободочной кишки и ректосигмоидного отдела, меланомой кожи и слизистых оболочек при диагностировании метастазов; при местнораспространенной неоперабельной или диссеминированной аденокарциноме желудка; серозной и эндометриоидной карциноме яичников и маточных труб высокой степени злокачественности.

При этом в Счетной палате РФ неоднократно указывали на проблемы с назначением таких исследований в регионах, писал «МВ». В 2023 году ФОМС запретил оплачивать некоторые виды таргетной противоопухолевой лекарственной терапии без результатов молекулярно-генетических исследований. Так планируется противостоять практике назначения дорогостоящих препаратов без предварительной диагностики.