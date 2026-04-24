Гендиректор управляющей «Нижфармом» фармкомпании попала под санкции ЕС

Учредитель и гендиректор ООО «Фармирус» Анна Залогина попала в 20-й санкционный пакет Европейского союза (ЕС) под номером 2020.

«Как руководитель и основатель ООО «Фармирус», Анна Залогина получила выгоду от принудительной передачи контроля со стороны Правительства Российской Федерации посредством законов, нормативных актов и иных законодательных инструментов в отношении организации, ранее принадлежавшей или контролировавшейся юридическими лицами, учрежденными в Союзе, без согласия юридических лиц Союза, ранее владевших или контролировавших ее», — говорится в документе.

В апреле 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ № 213 от 04.04.2025, которым в АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод» (АО «Нижфарм») вводится временное управление. 100% акций компании, находящихся в собственности люксембургской компании Nidda Lynx, были переданы во временное управление компании «Фармирус».