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«Герофарм» начал исследование биоаналога орфоглипрона

23.09.2026
17:35
НадеждаСиницына
«Герофарм» получил разрешение Минздрава России на сравнительное исследование фармакокинетики и биоэквивалентности препарата GP30981 и орфоглипрона (Foundayo) от Eli Lilly. Испытания планируется завершить в июне 2028 года.
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Минздрав РФ выдал компании «Герофарм» разрешение на проведение сравнительного исследования фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов GP30981 и Foundayo (МНН орфоглипрон). Соответствующие сведения появились в ГРЛС.

Исследование пройдет на базе Клинической больницы № 3 в Ярославле с участием 170 здоровых добровольцев и завершится в июне 2028 года. Препарат будут испытывать в форме кишечнорастворимых таблеток в дозировке 0,8 мг и 17,2 мг.

Орфоглипрон — это пероральный агонист рецепторов GLP-1 нового поколения, который предназначен для приема один раз в сутки вне зависимости от употребления пищи или воды. Оригинальный препарат Foundayo производит компания Eli Lilly. Он предназначен для долгосрочного контроля веса в сочетании с правильным питанием и физической активностью. Препарат одобрен в США и Великобритании. В России Foundayo не зарегистрирован.

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