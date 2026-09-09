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«Герофарм» отозвал иски к Wildberries после удаления карточек

09.09.2026
14:07
ДинаКоблова
«Герофарм» отозвал иски к Wildberries после удаления карточек БАД с названиями, созвучными препаратам «Седжаро» и «Семавик Некст». Маркетплейс убрал товары до обращения в суд. Стороны договорились о дальнейшей совместной работе.
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Фармацевтическая компания «Герофарм» решила отозвать иск к ООО «РВБ» (Wildberries) после того, как маркетплейс удалил карточки товаров с названиями, созвучными препаратам производителя, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя фармкомпании. По его словам, суд рассматривает заявление об отзыве иска.

В конце августа Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению два иска компании «Герофарм» к маркетплейсам, изготовителю и продавцу БАД с названиями, созвучными препаратам «Седжаро» и «Семавик Некст». В пресс-службе истца пояснили, что считают подобные действия «игрой на доверии покупателей». Предварительное заседание суда было назначено на 10 ноября.

По данным на конец августа, карточки товаров уже были удалены, но был ли прекращен оборот биодобавок, непонятно, так как на письмо «Герофарма» производители не отреагировали.

Представитель фармкомпании заявил, что маркетплейс удалил спорные карточки еще до обращения фармпроизводителя в суд. Компании также договорились продолжить совместную работу над механизмами выявления и блокировки товаров и информации, которые могут вводить покупателей в заблуждение. «Кроме простого удаления товаров важна готовность площадок постоянно улучшать свои методики борьбы с контрафактом», — заявил представитель истца.

В Wildberries журналистам подтвердили отзыв исков со стороны «Герофарма». Маркетплейс также заявил о достижении компаниями договоренности о дальнейшем взаимодействии.

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