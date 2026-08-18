Глава ТПП РФ назвал главные барьеры для развития фармацевтической отрасли

Главными барьерами для развития фармацевтической отрасли остаются высокие ставки по кредитам, зависимость от зарубежного сырья, дорогая локализация субстанций и длительные процедуры регистрации, считает президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. Его слова приводит издание Udm-info.

Сергей Катырин обратил внимание, что длинный инвестиционный цикл способен снижать интерес инвесторов к новым фармацевтическим проектам. «Не все инвесторы хотели бы так долго заниматься этой темой, чтобы потом окупить свои вложения», — сказал он. Президент ТПП РФ добавил, что профильный комитет палаты представляет в Минздрав РФ предложения по сокращению сроков регистрации и ускорению вывода лекарств в оборот.

По словам эксперта, фармацевтика остается отраслью долгосрочных инвестиций, но частный бизнес продолжает направлять средства в новые производственные линии, локализацию технологий и разработку препаратов. Российские компании постепенно закрывают импортозависимые ниши, а лекарственный суверенитет зачастую становится не только государственной задачей, но и основой для развития бизнеса.

За последние 15 лет в фармотрасль было вложено около 600 млрд руб., основную часть из этих средств обеспечил частный бизнес, заявил президент ТПП РФ. По его словам, государственные вложения в фармацевтику составили около 60 млрд руб.

«Впервые за многие последние десятилетия доля российских производителей превысила половину. Это серьезный показатель. Но, конечно, это не по всем направлениям. Есть направления, где у нас доминируют все-таки зарубежные лекарства», — поделился Сергей Катырин.

По итогам 2025 года объем фармрынка увеличился более чем на 15% и достиг 3,3 трлн руб. Около 2 трлн руб. пришлось на продажи лекарств в аптеках. Более 1 трлн руб. составили госзакупки, за год этот сегмент вырос на 26%. Остальная часть рынка включает витамины, медицинские изделия и другие товары аптечного ассортимента.