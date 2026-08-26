Искусственный интеллект в работе используют 13% фармацевтов

Искусственный интеллект в работе применяют в профессиональной деятельности 13% фармацевтов, такие данные следуют из исследования компании Top of Mind. Как сообщили «ФВ» в компании, опрос проводили в аптеле 2026 года среди 400 аптечных работников — фармацевтов и провизоров.

По данным исследования, для 5% респондентов ИИ стал частью ежедневной работы. Еще 8% сотрудников обращаются к нейросетям для решения нестандартных задач. Потенциальная аудитория пользователей ИИ шире: 55% пока не используют искусственный интеллект в работе, но рассматривают такую возможность. При этом 32% не доверяют технологии в профессиональных вопросах.

«Главный барьер для дальнейшего роста не знакомство с технологией, а понимание сценариев применения и уверенность в качестве результатов», — отмечают авторы исследования.



Среди наиболее часто упоминаемых инструментов — DeepSeek (3,5%), «Алиса» (3%) и ChatGPT (2,5%).