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Искусственный интеллект в работе используют 13% фармацевтов

26.08.2026
19:08
ДинаКоблова
Искусственный интеллект уже применяют в профессиональной деятельности 13% фармацевтов и провизоров, причем для 5% он стал частью ежедневной работы. При этом 32% не доверяют технологии в профессиональных вопросах. 
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Искусственный интеллект в работе применяют в профессиональной деятельности 13% фармацевтов, такие данные следуют из исследования компании Top of Mind. Как сообщили «ФВ» в компании, опрос проводили в аптеле 2026 года среди 400 аптечных работников — фармацевтов и провизоров.

По данным исследования, для 5% респондентов ИИ стал частью ежедневной работы. Еще 8% сотрудников обращаются к нейросетям для решения нестандартных задач. Потенциальная аудитория пользователей ИИ шире: 55% пока не используют искусственный интеллект в работе, но рассматривают такую возможность. При этом 32% не доверяют технологии в профессиональных вопросах.

«Главный барьер для дальнейшего роста не знакомство с технологией, а понимание сценариев применения и уверенность в качестве результатов», — отмечают авторы исследования.

Среди наиболее часто упоминаемых инструментов — DeepSeek (3,5%), «Алиса» (3%) и ChatGPT (2,5%).

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