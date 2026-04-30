Как часто при выборе лекарств прислушиваются к мнению фармспециалиста

Пациенты все чаще приходят в аптеку уже «подготовленными» онлайн-поиском и отзывами. Как показали данные опроса* (есть в распоряжении «ФВ»), большинство респондентов ищут информацию о болезни в интернете и при выборе лекарства опираются на цифровые источники.

Согласно опросу, 77% респондентов сначала идут в интернет за решением своей проблемы, прежде чем обращаться к врачу или в аптеку. Чаще всего пользователи обращаются к тематическим медицинским сайтам — 26% опрошенных. На втором месте по популярности сайты аптек — 24%, еще 21% предпочитает форумы.

Социальные сети и онлайн‑консультации занимают одинаковую долю — по 17% респондентов. 16% используют для этих целей нейросети, пытаясь получить быстрый ответ и подбор терапии в формате «диагностика по чату».

Ключевым фактором выбора препарата остается профессиональное мнение: 53% респондентов ориентируются на рекомендации врача. На втором месте — цена (42%), далее следуют советы друзей и родственников (29%). Каждый четвертый пациент прислушивается к мнению фармспециалиста при покупке лекарства или БАД (25%), знакомый бренд важен для 24% опрошенных.

Цифровое влияние становится почти сопоставимым с офлайн‑советами. Каждый третий пациент обращает внимание на отзывы в интернете при выборе препарата или биодобавки — долю этого фактора оценивают в 28%. При этом каждый четвертый покупатель приобретает лекарство только при появлении конкретной потребности, что подчеркивает значимость «точки контакта» в момент обращения — будь то сайт аптеки, онлайн‑консультация или офлайн‑визит.

Врачи также предпочитают получать информацию о препаратах в поисковых системах или онлайн-справочниках, писал «ФВ». При этом сайты фармацевтических компаний они посещают нечасто. А треть опрошенных не заходят на них вовсе, показали результаты опроса.

Опрос проведен Soloway и Авито в апреле 2026 года. В нем приняли участие 10 тыс. респондентов. Вопросы предполагали несколько вариантов ответа.