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Камила Зарубина перешла в Sk Capital

05.10.2026
12:53
Отделновостей
В Sk Capital объявили о назначении Камилы Зарубиной на пост управляющего директора по биомедицине. Ранее она возглавляла кластер биологических и медицинских технологий фонда «Сколково».
Камила Зарубина | Фото: Sk Capital

Камила Зарубина перешла в инвестиционную компанию Sk Capital (группа ВЭБ.РФ) на пост управляющего директора по биомедицине, сообщили «ФВ» в пресс-службе компании. Она займется развитием экспертизы компании и инвестиционного направления в сфере фармацевтики и биомедицинских технологий. 

Камила Зарубина имеет более 15 лет опыта в предпринимательстве, развитии стартапов и сопровождении сделок M&A. Она с отличием окончила Сеченовский университет, получила степень кандидата биологических наук и сейчас возглавляет кафедру технологического лидерства университета.

Ранее Камила Зарубина возглавляла кластер биологических и медицинских технологий фонда «Сколково». В этой роли она курировала вывод на рынок и последующий рост более 700 биомедицинских стартапов.

«Sk Capital обладает достаточными ресурсами и амбициями, чтобы стать серьезным инвестором в технологические компании в области фармацевтики и биомедицины. Для меня важно помочь компании войти в этот сектор как стратегическому партнеру, который понимает индустриальную и технологическую специфику отрасли и помогает не только финансовыми инструментами, но и совместно создает лидеров технологического бизнеса на биомедицинском рынке», — отметила Камила Зарубина.

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