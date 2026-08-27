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Опубликован рейтинг пациентских НКО и благотворительных фондов

27.08.2026
16:32
ДинаКоблова
Топ-5 НКО в индексе активности организаций, оказывающих поддержку пациентам с тяжелыми заболеваниями остался неизменным, в сегменте благотворительных фондов сменился лидер. В рамках исследования впервые оценили видимость организаций в нейросетях.
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Коммуникационное агентство КРОС представило новый индекс активности организаций, оказывающих поддержку пациентам с тяжелыми заболеваниями.

«Индекс активности организаций, оказывающих поддержку пациентам с тяжелыми заболеваниями» подготовлен в третий раз. В исследовании оценивалась деятельность 43 пациентских организаций и 21 благотворительного фонда. Индекс выражен в суммарном балле, получаемом в результате сложения двух макропоказателей: «деятельность организации» и «деятельность руководителя организации».

Основные итоги рейтинга

Топ-5 пациентских организаций остался неизменным:

  • Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!»;
  • Всероссийское общество гемофилии;
  • Общероссийская организация инвалидов — больных рассеянным склерозом (ООИБРС);
  • Всероссийское общество онкогематологии «Содействие»;
  • Межрегиональная общественная организация нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА».

Как отмечают в агентстве, основные изменения произошли среди НКО второй и последующих пятерок:

  • Центр помощи пациентам «Геном» поднялся с 21 на 8 место;
  • Ассоциация пациентов и специалистов, помогающих людям с ВИЧ, вирусными гепатитами и другими социально значимыми заболеваниями «Е.В.А.» — с 20 на 9 место;
  • Общественная организация поддержки пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника и синдромом короткой кишки «Доверие» — с 17 на 10 место;
  • Всероссийское общество орфанных заболеваний — с 12 на 7 место.

Лидером по присутствию в СМИ стало «Движение против рака», по активности в социальных сетях — «НЕФРО-ЛИГА», по числу проведенных мероприятий — ассоциация «Здравствуй!».

В сегменте благотворительных фондов лидером нового рейтинга стал фонд «Дети-бабочки», поднявшийся с пятого места на первое. Фонд помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета «Подсолнух» и «СПИД.ЦЕНТР» сохранили второе и третье места. Фонд ОРБИ поднялся с 9 на 4 место, фонд «Дальше» — с 10 на 6 место, и «Альцрус» — с 13 на 8 место.

Видимость НКО нейросетями

Как сообщили в организации, в этом году исследование дополнили новым блоком о видимости этих НКО популярными нейросетями. Для этого составили вопросы, которые могли бы задавать нейросетям пациенты и их родственники, столкнувшиеся с теми или иными заболеваниями. «Сопоставление позиций НКО в обоих рейтингах показало заметную, но не абсолютную связь между публичной активностью и присутствием в ответах ИИ», — отмечают авторы исследования.

Топ-5 пациентских организаций по версии ИИ:

  • Всероссийское общество гемофилии;
  • Всероссийское общество орфанных заболеваний;
  • Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!»;
  • Центр помощи пациентам «Геном»;
  • Межрегиональная общественная организация нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА».

Среди благотворительных фондов восемь из десяти лидеров первой части рейтинга сохранили место в первой десятке AI-рейтинга. Топ-5 по версии искусственного интеллекта:

  • Благотворительный фонд «Дети-бабочки»;
  • Благотворительный фонд «Подсолнух»;
  • Благотворительный фонд «Семьи СМА»;
  • Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»;
  • Благотворительный фонд «Право на чудо».

Исследователи объясняют расхождения в рейтингах механикой попадания в ответы нейросетей. «Причина в том, что нейросеть реагирует не на объем публикаций, а на то, связано ли название организации с формулировкой проблемы в текстах, на которых ее обучали. Активность в СМИ, выступления и мероприятия дают охват, но не создают такой связки, если в публикациях организация не привязана к диагнозу тем языком, которым о нем спрашивает человек. Это означает, что одной узнаваемости недостаточно: важно, чтобы в открытых источниках существовало единое, понятное и регулярно воспроизводимое описание организации и ее деятельности», — объясняют аналитики КРОС.

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