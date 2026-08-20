Международные фармкомпании сокращают траты на исследования в России

Общие затраты 18 крупнейших международных фармкомпаний на проведение исследований и разработок в России по итогам 2025 года сократились на 14,4% до 3,08 млрд руб. по сравнению с 2024 годом. Как следует из отчетов этих организаций о передаче ценностей, с которыми ознакомились «Ведомости», эта статья расходов снижается второй год подряд.

Затраты, связанные с проведением исследований, за год снизили:

Bayer — с 47,7 млн до 1,5 млн руб.;

Novartis — с 1,21 млрд до 1 млрд руб.;

Roche — c 380,4 млн до 217,7 млн руб.;

MSD — с 375 млн до 171,5 млн руб.

При этом некоторые компании, напротив, увеличили выплаты. Так, у Amgen траты на проведение исследований выросли с 93,2 млн до 121,5 млн руб., а у Swixx Biopharma — с 48,4 млн до 835,1 млн руб.

По данным Ассоциации организаций по клиническим исследованиям, число одобренных международных клинических исследований в России по итогам 2025 года выросло на 22,2% год к году и достигло 22. Однако 50,9% из них пришлись на отечественные дженерики. В 2021 году в России было проведено 367 международных клинических исследований.