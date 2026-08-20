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Международные фармкомпании сокращают траты на исследования в России

20.08.2026
17:17
ДинаКоблова
Затраты крупнейших международных фармкомпаний на исследования и разработки в России продолжают снижаться второй год подряд. Но есть и те, кто увеличили вложения в проведение клинических исследований.
Фото: 123rf.com

Общие затраты 18 крупнейших международных фармкомпаний на проведение исследований и разработок в России по итогам 2025 года сократились на 14,4% до 3,08 млрд руб. по сравнению с 2024 годом. Как следует из отчетов этих организаций о передаче ценностей, с которыми ознакомились «Ведомости», эта статья расходов снижается второй год подряд.

Затраты, связанные с проведением исследований, за год снизили:

  • Bayer — с 47,7 млн до 1,5 млн руб.;
  • Novartis — с 1,21 млрд до 1 млрд руб.;
  • Roche — c 380,4 млн до 217,7 млн руб.;
  • MSD — с 375 млн до 171,5 млн руб.

При этом некоторые компании, напротив, увеличили выплаты. Так, у Amgen траты на проведение исследований выросли с 93,2 млн до 121,5 млн руб., а у Swixx Biopharma — с 48,4 млн до 835,1 млн руб.

По данным Ассоциации организаций по клиническим исследованиям, число одобренных международных клинических исследований в России по итогам 2025 года выросло на 22,2% год к году и достигло 22. Однако 50,9% из них пришлись на отечественные дженерики. В 2021 году в России было проведено 367 международных клинических исследований.

В апреле Минпромторг РФ объявил о завершении работы по запуску «компенсации за успех»: фармпроизводителям компенсируют финальную фазу клинических исследований препаратов, прошедших регистрацию. Новая мера поддержки будет доступна лишь крупным компаниям с достаточной залоговой базой, считают эксперты, опрошенные «ФВ».

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