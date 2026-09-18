Минэкономразвития РФ предложило изменения в закон о платформенной экономике

Минэкономразвития России разработало изменения в Федеральный закон № 295-ФЗ от 04.08.2026 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Проект проходит общественное обсуждение до 30 сентября.

Документ корректирует п.3 ст.1 этого закона — тот, которым в КоАП была введена ст.14.69 «Неисполнение требований оператором посреднической цифровой платформы». Поправки распространяют ответственность оператора цифровой платформы на случаи, когда скидка финансируется за его собственный счет. Кроме того, появляются два новых состава: принуждение партнера к отказу от снижения цены, оплачиваемого оператором, и запрет оператором продажи товаров партнера по цене ниже установленного самим партнером минимума.

Документ, в случае утверждения, вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Президент РФ подписал закон о платформенной экономике и документ, которым вносятся соответствующие изменения в ряд законодательных актов в августе 2025 года. Оба документа вступят в силу с 1 октября 2026 года.

С 1 октября 2026 года предлагается ввести федеральный государственный контроль за соблюдением требований в сфере платформенной экономики. Контролировать будет ФАС России.