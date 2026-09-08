Минфин РФ предлагает изменить правила национального режима при госзакупках

Минфин России разработал изменения в правила применения национального режима при осуществлении государственных и муниципальных закупок (утверждены постановлением правительства РФ № 1875 от 23.12.2024). Проект документа проходит общественное обсуждение до 22 сентября.

Для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы (УИС) предлагается установить особый порядок подтверждения российского происхождения товара. Так, если участником закупки выступает учреждение или предприятие ФСИН, то для подтверждения происхождения товара не требуется предоставлять дополнительные документы. Исключение составят случаи, если в заявке на участие в закупке содержится предложение о поставке товара, который по состоянию на момент подачи заявки включен в реестр российской промышленной продукции.

Изменения также коснутся закупок, проводимых в соответствии с п.11 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ. Эта норма позволяет заказчику заключать контракт с единственным поставщиком в случаях аварий, чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости срочного медицинского вмешательства или предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан. Согласно проекту национальный режим не будет применяться при осуществлении таких закупок.

Кроме того, уточняется правило, согласно которому при проведении закупок заказчик обязан подтверждать, что отечественные товары поставляются не менее чем трем субъектам деятельности в сфере промышленности. Такое требование будет применяться не к группе товаров в целом, а к каждому товару в отдельности, включенному в объект закупки.