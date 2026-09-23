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Минфин РФ разработал правила финансирования «Круга добра»

23.09.2026
12:14
ДинаКоблова
Минфин РФ разработал правила формирования и использования бюджетных ассигнований для нужд фонда «Круг добра». Объем средств будет рассчитываться исходя из прогнозируемого дохода от НДФЛ, а Минздрав РФ распределит их по трем направлениям.
Фото: 123rf.com

Минфин РФ разработал Правила формирования и использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, доводимых до Минздрава России для нужд фонда «Круг добра». Проект постановления проходит общественное обсуждение до 6 октября.

Согласно документу, расчет объема ассигнований будет проводить Минфин РФ при составлении проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Объем определяется исходя из прогнозируемого дохода федерального бюджета от НДФЛ.

Минздрав РФ распределяет средства по трем направлениям:

  • грант в форме субсидии «Кругу добра»;
  • приобретение Федеральным центром планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ФЦПиЛО) лекарств для конкретного ребенка либо для групп детей;
  • закупка препаратов для терапии детей до 18 лет с орфанными заболеваниями.

Объем ассигнований подлежит корректировке в двух случаях: изменение прогнозируемого дохода от НДФЛ в текущем году или отклонение фактического объема поступлений от прогнозируемого в отчетном году. Для корректировки Минздрав РФ и фонд заключают дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении гранта.

Минздрав РФ будет прогнозировать остаток неиспользованных на 1 января ассигнований, который превышает объем принятых бюджетных обязательств. После этого министерство направит в Минфин РФ предложения по перераспределению остатка в резервный фонд правительства РФ. Не позднее 1 марта Минздрав РФ должен внести в правительство РФ проект распоряжения о выделении средств из резервного фонда в объеме, на который были увеличены ассигнования резервного фонда, — на предоставление фонду гранта.

В случае утверждения постановление вступит в силу с 1 января 2027 года.

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