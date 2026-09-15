Минпромторг РФ анонсировал изменения в правила прослеживаемости лекарственных средств
Минпромторг России анонсировал внесение изменений в правила прослеживаемости лекарственных средств. Многие из них возникли в связи с запросами отрасли. Об этом директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Дмитрий Галкин рассказал в ходе пленарного заседания XI Всероссийской GMP-конференции, передает корреспондент «ФВ».
Во время двухлетнего эксперимента и в ходе работы системы прослеживаемости лекарственных средств в промышленном режиме с сентября 2025 года участники фарминдустрии предлагали различные варианты оптимизации, многие из них были учтены при разработке изменений постановления правительства РФ № 1462 от 23.09.2025, сообщил Дмитрий Галкин. Он не стал подробно рассказывать о каждом из них, отметив, что основные новеллы приведены на слайде.
Основные проектируемые изменения в ПП РФ № 1462
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Изменение
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Содержание
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Вводится «контрольная точка» для отзыва документа СП
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Отсутствие данных в ГИС МТ о серии лекарственного средства, сведения о вводе в оборот которой содержатся в АИС Росздравнадзора
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Уточнены причины отказа в подаче документов
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При постановке исходных материалов обязательными становятся проверка наличия сведений в РРПП, ЕАИС ТО или ФГИС «ВетИС» (за исключением отдельных типов сырья)
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Введение остатков сырья в ГИС МТ
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Уточняется процедура введения остатков сырья в ГИС МТ. Введение остатков предлагается проводить через проведение аудиторской организацией задания, обеспечивающего уверенность
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Введение возможности замены поставщиков и единиц измерения
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Через документ аналога и документ конвертации может осуществляться замена поставщика и единиц измерения идентичного сырья
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Возможность повторных проверок для серий (до трех), изготовленных способом, который полностью соответствует и воспроизводит промышленный способ производства
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Предлагается разрешить проходить проверки ГИС МТ для серий (до трех), которые были ранее произведены согласно обновленному промышленному регламенту до получения документа СП
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Особенности учета фармацевтической субстанции спирта этилового
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Сведения о производстве фармацевтической субстанции спирта этилового передаются без материального баланса (как исходный материал)
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