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Минпромторг РФ намерен обновить унифицированные правила маркировки товаров

25.08.2026
15:35
ДинаКоблова
Минпромторг РФ разработал изменения в правила маркировки товаров. Оператор системы сможет проверять участников оборота с выездом на производство или дистанционно, чтобы подтвердить достоверность сведений о вводе товаров в оборот. 
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Минпромторг РФ намерен внести изменения в Правила маркировки товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (утверждены постановлением правительства РФ № 515 от 26.04.2019). Проект постановления проходит общественное обсуждение до 5 сентября.

Документом вводится новый термин «оценка производителей» — это деятельность оператора по подтверждению достоверности сведений о типе участника оборота и способе ввода товаров в оборот. Такая деятельность может проводиться с посещением фактического места производства или без него, в том числе с использованием дистанционных средств. Устанавливаются также критерии необходимости оценки фактического наличия производства и порядок проведения оценки.

Расширен перечень исключений из-под действия правил. К исключениям предлагается отнести:

  • товары, помещенные под таможенные процедуры для вывоза за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС);
  • рекламные, маркетинговые образцы, не предназначенные для реализации;
  • товары, приобретенные по сделкам с государственной тайной.

Вводится понятие «агрегированный таможенный код», определяется порядок его формирования, а также возможность его использования при таможенном декларировании.

Также предлагается уточнить сроки и обязать участников обновлять сведения в случае их изменения в течение трех рабочих дней; а сведения о продажах без договора с оператором фискальных данных — в течение 30 календарных дней.

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