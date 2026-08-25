Минпромторг РФ намерен обновить унифицированные правила маркировки товаров

Минпромторг РФ намерен внести изменения в Правила маркировки товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (утверждены постановлением правительства РФ № 515 от 26.04.2019). Проект постановления проходит общественное обсуждение до 5 сентября.

Документом вводится новый термин «оценка производителей» — это деятельность оператора по подтверждению достоверности сведений о типе участника оборота и способе ввода товаров в оборот. Такая деятельность может проводиться с посещением фактического места производства или без него, в том числе с использованием дистанционных средств. Устанавливаются также критерии необходимости оценки фактического наличия производства и порядок проведения оценки.

Расширен перечень исключений из-под действия правил. К исключениям предлагается отнести:

товары, помещенные под таможенные процедуры для вывоза за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС);

рекламные, маркетинговые образцы, не предназначенные для реализации;

товары, приобретенные по сделкам с государственной тайной.

Вводится понятие «агрегированный таможенный код», определяется порядок его формирования, а также возможность его использования при таможенном декларировании.

Также предлагается уточнить сроки и обязать участников обновлять сведения в случае их изменения в течение трех рабочих дней; а сведения о продажах без договора с оператором фискальных данных — в течение 30 календарных дней.