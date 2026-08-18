Минпромторг РФ предложил ввести нулевую ставку по НДС для некоторых российских медизделий

Минпромторг РФ разработал проект федерального закона, которым предлагается ввести нулевую ставку НДС на отдельные медицинские изделия, не включенные в перечень освобождаемых от налогообложения. Документ проходит публичное обсуждение до 31 августа.

Изменения предлагается внести в ст.164 и 165 части второй Налогового кодекса РФ. Документ предусматривает установление налоговой ставки 0% для российских производителей медизделий из перечня, который предстоит утвердить правительству РФ. Исключением будут являться медизделия, которые полностью освобождены от НДС и те, что облагаются по ставке 10%.

Если медизделие включено в перечень для ставки 0%, то оно выводится из-под действия ставки 10%. Уточняется, что для применения пониженных ставок в налоговый орган необходимо представлять регистрационное удостоверение медицинского изделия (выданное по праву ЕАЭС или по законодательству РФ) либо выписку из госреестра медизделий.

В ст.165 Налогового кодекса РФ добавляется новый п.15.9, устанавливающий перечень документов для налоговых органов:

регистрационное удостоверение медизделия либо выписка из госреестра медицинских изделий;

выписка в отношении медизделия из реестра российской промышленной продукции и (или) евразийского реестра промышленных товаров.

«Таким образом, помимо поддержки российских организаций, производящих медицинские изделия, законопроект позволит также увеличить уровень локализации медицинских изделий», — указано в пояснительной записке к документу.

Законопроект направлен на ускоренное принятие мер господдержки разработки и производства медизделий.