Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в MAX
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийЛица Фармвестника
НовостиБизнесАптекарьГазетаФармпроекции
ГлавнаяНовостиПроизводство

Минпромторг РФ рассчитывает запустить «кэшбэк за успех» для инновационных лекарств в 2026 году

04.09.2026
18:25
Отделновостей
Минпромторг РФ рассчитывает запустить «кэшбэк за успех» для инновационных лекарств в 2026 году. Проект постановления внесен в правительство РФ, сообщил министр Антон Алиханов.
Антон Алиханов | Фото: Сергей Кулаков/Росконгресс

Минпромторг РФ планирует провести первые отборы фармпроектов в рамках нового механизма компенсации затрат на клинические исследования инновационных препаратов «кэшбэк за успех» до конца 2026 года. Проект соответствующего постановления правительства РФ внесен на утверждение, сообщил журналистам глава министерства Антон Алиханов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

«В дальнейшем по отобранным проектам планируем компенсировать затраты III фазы клинических исследований, так как данная фаза исследований является самой капиталоемкой для фармкомпаний. В частности, по одному проекту планируются бюджетные средства в размере до 2,5 млрд рублей, но не более 50% от общих затрат. Всего же предполагаемый бюджет механизма — до 10 млрд рублей в год», — сказал Антон Алиханов (цитата по ТАСС).

В отборе смогут участвовать проекты по оригинальным препаратам, регистрационные удостоверения на которые были получены не ранее 2025 года и не более чем за три года до даты проведения отбора. Дополнительным условием станет соответствие лекарства терапевтическим направлениям, определенным Минздравом России в рамках механизма поддержки.

Ранее, как писал «ФВ», предполагалось компенсировать часть затрат как на «первые в классе», так и на «лучшие в классе» препараты, для которых планировались лимиты до 2,5 млрд и до 1 млрд руб. соответственно. Однако после обсуждений с вице‑премьером РФ Татьяной Голиковой и консультаций с производителями инновационных лекарств было решено сфокусироваться на самой высокой планке — только на «первых в классе» препаратах. Вместе с компаниями Минпромторг РФ детально определил перечень затрат, которые можно считать безусловно относящимися к разработке инновационного препарата, чтобы не субсидировать общие операционные расходы. 

Рекомендуем для вас

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.