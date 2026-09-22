Минпромторг РФ разъяснил правила преференций при госзакупках лекарств

Минпромторг РФ дал разъяснения о применении новых мер поддержки отечественных производителей лекарств при госзакупках, документ опубликован на сайте управления госзакупок Брянской области. Речь идет о положениях Постановления Правительства РФ № 1875 от 23.12.2024, которые начнут действовать с 1 декабря 2026 года.

Постановление № 1875 устанавливает меры национального режима при госзакупках. С 1 декабря 2026 года в него вносятся изменения, утвержденные постановлением № 969 от 03.08.2026, которые вводят дополнительную преференцию в 15% для стратегически значимых лекарственных препаратов (СЗЛС), все стадии производства которых проходят на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Эта преференция складывается с уже действующим механизмом «второй лишний» и преимуществом по подпункту «у» пункта 4 постановления № 1875. В сумме это дает преимущество в 30%.

Минпромторг РФ разъяснил, что мера применяется в случае, если заявка содержит предложение о поставке лекарственного препарата, все стадии производства которого (включая синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций) осуществляются производителем на территории ЕАЭС, и при этом на сайте Минпромторга РФ размещена информация не менее чем об одной произведенной серии такого препарата (или препарата с тем же МНН), подтвержденной через систему мониторинга маркировки.

Отдельно письмо уточняет правила для закупок, которые проводятся в течение определенного срока после включения препарата в перечень стратегически значимых лекарств. Если извещение о закупке размещено в ЕИС, а контракт с единственным поставщиком заключен не позднее 31 августа второго года после включения препарата в перечень, то применяются оба преимущества сразу — и по подпункту «у», и по подпункту «у¹» пункта 4.

Ранее «ФВ» изучил, как заказчики и поставщики лекарств адаптировались к национальному режиму. Эксперты ожидают, что до декабря ситуация останется стабильной, но со вступлением в силу масштабного пакета поправок о мерах поддержки стратегически значимых препаратов число споров в сфере закупок может вырасти.