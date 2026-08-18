Минсельхоз РФ намерен включить габапентин в перечень рецептурных ветпрепаратов

Минсельхоз России разработал изменения в порядок назначения препаратов для ветеринарного применения, перечень рецептурных средств, а также формы рецептурного бланка и требования ветеринарной организации. Проект приказа проходит общественное обсуждение до 1 сентября.

В таблицу № 1 перечня ветпрепаратов, отпускаемых по рецепту или по требованию ветеринарной организации, добавлен новый раздел и новое действующее вещество. В раздел «Противоэпилептические средства» включен габапентин (производные гамма-аминомасляной кислоты). Кроме того, в разделе «Гестагены» перечень дополнен новым веществом — диеногестом.

После сообщений о массовых отравлениях подростков ветеринарными препаратами с габапентином в январе ассоциация «СоюзФарма» попросила усилить контроль за продажей таких лекарств. В феврале в Минсельхозе РФ заявили о поддержке инициативы и заявили о начале работы по внесению изменений в перечень ветпрепаратов, отпускаемых по рецепту.

Документом также предлагается обновить форму рецептурного бланка (приложение № 3) и форму требований ветеринарной организации. Кроме того, уточняется порядок оформления рецептурного бланка и требования: они должны быть заверены печатью веторганизации.

В случае утверждения приказ вступит в силу с 1 марта 2027 года и будет действовать до 1 марта 2031 года.