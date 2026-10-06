Минздрав РФ готов сокращать сроки пересмотра клинических рекомендаций

Минздрав России готов сокращать сроки рассмотрения и включения в клинические рекомендации инновационных лекарств. Об этом на площадке форума «Биопром» сообщил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Глаголев. Соответствующий пункт также включен в проект изменений плана мероприятий по реализации стратегии «Фарма 2030», презентованный на форуме Минпромторгом РФ, передает корреспондент «ФВ».

Вернуться к практике оперативной актуализации клинических рекомендаций, примерно как это было в период пандемии коронавируса, предложил вице-президент компании «Биокад» Алексей Торгов. По его словам, порядок внесения изменений без полного пересмотра клинреков сегодня не предусмотрен. В итоге даже для технических правок требуется проходить полную процедуру, а она занимает в среднем два-три года.

«Мы предлагаем создать фаст-трек для российских препаратов, производимых по полному циклу в России: применять ускоренный порядок включения в рекомендации к препаратам с новыми МНН сразу после регистрации, а также к препаратам, рекомендованным к включению в ЖНВЛП. Это позволит быстрее внедрять отечественные разработки в систему здравоохранения», — отметил руководитель «Биокада».

Об автоматическом включении отечественных препаратов в клинреки речи идти не может, уточнил Сергей Глаголев. Но ускорение рассмотрения такого вопроса, по его оценкам, возможно.

«Если препарат меняет клиническую ситуацию, имеет лучшую эффективность или более низкую стоимость, давайте ранжировать и сокращать сроки его рассмотрения и включения в клинические рекомендации», — продолжил представитель Минздрава РФ.

При этом Сергей Глаголев напомнил, что даже погружение в клинреки не означает автоматического попадания препарата в систему здравоохранения. Это связано с особенностями бюджетного цикла. И все же более быстрая актуализация клинреков — значительный шаг вперед.

«В этом направлении мы будем двигаться», — подытожил Сергей Глаголев.

Создание механизма, предусматривающего приоритетное рассмотрение или внеочередной пересмотр соответствующих клинических рекомендаций в отношении препаратов, включенных в Перечень ЖНВЛП и соответствующих установленным критериям, — один из пунктов проекта изменений плана мероприятий по реализации стратегии «Фарма 2030», представленного Минпромторгом РФ на площадке «Биопрома». К июлю 2027 года свои предложения в правительство РФ должны представить оба регулятора.