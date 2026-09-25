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Минздрав РФ исключил Web of Science и Scopus из оценки научных организаций

25.09.2026
11:16
ДинаКоблова
Минздрав РФ убрал из методики оценки научных организаций упоминание международных систем цитирования. Это связано с прекращением доступа к Web of Science и Scopus и формированием системы оценки без них.
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Минздрав России внес изменения в методику оценки результативности деятельности научных организаций, подведомственных министерству, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения. Приказ № 762н от 27.08.2026 опубликован на портале правовой информации.

Методика, о которой идет речь, утверждена приказом Минздрава РФ № 239н от 19.04.2016. Изменения вносятся в связи с прекращением доступа Российской Федерации к наукометрическим базам Web of Science и Scopus, а также для «формирования системы оценки результативности научной деятельности без использования международных наукометрических баз данных».

Слова «международных информационно-аналитических систем научного цитирования» из документа исключены.

В ноябре 2024 года правительство РФ утвердило постановление об исключении требований о публикации исследований клинических случаев в научных изданиях, размещенных в базах данных Scopus или Web of Science, при включении препарата офф-лейбл в стандарты медпомощи детям и клинические рекомендации. Согласно документу, необходимы публикации не в международных базах данных, а в журналах из «Белого списка». Мораторий на учет публикаций в зарубежных журналах был введен правительством РФ в марте 2022 года. 

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