Минздрав РФ одобрил регистрацию четырехвалентной вакцины против менингококковой инфекции

Компания Pfizer зарегистрировала вакцину против менингококковой инфекции «Нименрикс». Соответствующие сведения опубликованы в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).

«Нименрикс» — это конъюгированная вакцина, предназначенная для защиты от инвазивных менингококковых инфекций, вызванных Neisseria meningitidis серогрупп А, С, W-135 и Y у детей от 6 недель и взрослых. Препарат входит в Перечень ЖНВЛП.

Вакцина выпускается в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечных инъекций в дозировке 0,5 мл/доза. Препарат производится на предприятиях компании Pfizer в Бельгии.

Помимо «Нименрикса» в ГРЛС зарегистрированы пять вакцин: «Бексеро» от GSK против серогруппы В, «Менквадфи» и «Менактра» от Sanofi и «Менвэйд» индийской «Фарм Эйд Лтд» против серогрупп А, С, W и Y, а также отечественная полисахаридная вакцина от НПО «Микроген» против серотипа А.

«ФВ» писал, что Минздрав РФ отложил включение менингококковой вакцины в Национальный календарь прививок до появления полного цикла производства отечественного препарата. Согласно ГРЛС, в конце января в России стартовало клиническое исследование пятивалентной вакцины MCV-5 для профилактики менингококковой инфекции серогрупп A, B, C, W и Y от Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток. Испытания у детей от 2 до 17 лет должны завершиться в декабре 2027 года.