Минздрав РФ опубликовал проект поправок в Перечень ЖНВЛП

Минздрав РФ опубликовал поправки, которые вносятся в распоряжение правительства РФ № 3867-р от 18.12.2025. Документ утвердил лекарственные перечни, действующие с 2026 года. С 2027 года Перечень ЖНВЛП может пополниться 13 новыми препаратами, один из которых также вошел в список лекарств, которыми обеспечиваются пациенты по программе высокозатратных нозологий (ВЗН).

В Перечень ЖНВЛП могут войти 13 МНН, которые Комиссия по формированию лекарственных перечней рекомендовала к включению на своих заседаниях, проходящих в течение 2026 года. Из них четыре разработали российские компании, остальные — иностранные. В программу ВЗН может войти только один препарат веренафусп альфа для лечения синдрома Хантера, он принадлежит отечественному производителю «Генериум».

Один из препаратов рекомендован комиссией к включению с условием, что производитель изменит инструкцию. Речь идет о трастузумабе дерукстекане от компании AstraZeneca. Согласно действующей инструкции, препарат применяется при HER2-положительном раке молочной железы, немелкоклеточном раке легкого с мутацией в гене HER2, HER2-положительном раке желудка, других HER2-положительных солидных опухолях. На заседании 7 августа 2026 года представитель производителя пообещал сократить количество показаний.

Трастузумаб дерукстекан рассматривался на комиссии Минздрава РФ в четвертый раз. Участники заседаний опасались: если следовать утвержденной инструкции и применять лекарство при нескольких видах рака, то популяция пациентов будет большой. В этом случае возникла бы большая нагрузка на бюджет. При этом трастузумаб дерукстекан наиболее критичен для небольшой когорты пациентов с HER2-положительным неоперабельным или метастатическим раком молочной железы. Поэтому AstraZeneca предложила внести изменения в инструкцию и оставить там только этот подвид рака молочной железы. По данным на 28 сентября 2026 года, изменения в инструкцию не внесены, так как процесс занимает определенное количество времени.