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Минздрав РФ опубликовал проект поправок в Перечень ЖНВЛП

28.09.2026
18:02
ЕленаКалиновская
Минздрав РФ предложил с 2027 года пополнить Перечень ЖНВЛП 13 новыми МНН — четыре из них российские. В программу ВЗН может войти только веренафусп альфа («Генериум») для лечения синдрома Хантера. Один препарат рекомендован с условием изменения инструкции.
Фото: Ринат Васбеев

Минздрав РФ опубликовал поправки, которые вносятся в распоряжение правительства РФ № 3867-р от 18.12.2025. Документ утвердил лекарственные перечни, действующие с 2026 года. С 2027 года Перечень ЖНВЛП может пополниться 13 новыми препаратами, один из которых также вошел в список лекарств, которыми обеспечиваются пациенты по программе высокозатратных нозологий (ВЗН).

В Перечень ЖНВЛП могут войти 13 МНН, которые Комиссия по формированию лекарственных перечней рекомендовала к включению на своих заседаниях, проходящих в течение 2026 года. Из них четыре разработали российские компании, остальные — иностранные. В программу ВЗН может войти только один препарат веренафусп альфа для лечения синдрома Хантера, он принадлежит отечественному производителю «Генериум».

Один из препаратов рекомендован комиссией к включению с условием, что производитель изменит инструкцию. Речь идет о трастузумабе дерукстекане от компании AstraZeneca. Согласно действующей инструкции, препарат применяется при HER2-положительном раке молочной железы, немелкоклеточном раке легкого с мутацией в гене HER2, HER2-положительном раке желудка, других HER2-положительных солидных опухолях. На заседании 7 августа 2026 года представитель производителя пообещал сократить количество показаний.

Трастузумаб дерукстекан рассматривался на комиссии Минздрава РФ в четвертый раз. Участники заседаний опасались: если следовать утвержденной инструкции и применять лекарство при нескольких видах рака, то популяция пациентов будет большой. В этом случае возникла бы большая нагрузка на бюджет. При этом трастузумаб дерукстекан наиболее критичен для небольшой когорты пациентов с HER2-положительным неоперабельным или метастатическим раком молочной железы. Поэтому AstraZeneca предложила внести изменения в инструкцию и оставить там только этот подвид рака молочной железы. По данным на 28 сентября 2026 года, изменения в инструкцию не внесены, так как процесс занимает определенное количество времени.

Рекомендованные для включения в Перечень ЖНВЛП препараты, перечисленные в проекте распоряжения правительства РФ

МНН

Торговое наименование

Производитель

Показание

1

Эртуглифлозин

Ароглептол

ООО «Лайф Сайнес ОХФК»

Сахарный диабет 2-го типа

2

Веренафусп альфа

Клотилия

АО «Генериум»

Синдром Хантера (мукополисахаридоз II типа, МПС II)

3

Кавутилид

Рефралон

ФГБУ НМИЦК им. акад. Е.И.Чазова

Купирование пароксизмальной и персистирующей (в том числе длительно персистирующей) формы фибрилляции и трепетания предсердий

4

Равидасвир

Конеско

ООО «Химрар Фарма»

Хронический гепатит С в комбинации с софосбувиром

5

Энкорафениб

Брафтови

Пьер Фабр Медикамент

В комбинации с биниметинибом неоперабельная или метастатическая меланома с мутацией BRAF V600, в комбинации с цетуксимабом метастатический колоректальный рак с мутацией BRAF V600E

6

Биниметиниб

Мектови

Пьер Фабр Медикамент

В комбинации с энкорафенибом неоперабельная или метастатическая меланома с мутацией BRAF V600, распространенный немелкоклеточный рак легкого с мутацией BRAF V600E

7

Трастузумаб дерукстекан

Энхерту

АстраЗенека ЮК Лимитед

Рак молочной железы

8

Мосунетузумаб

Лансумио

Ф.Хоффман-Ля Рош Лтд

Рецидивирующая или рефрактерная фолликулярная лимфома

9

Сонидегиб

Одомзо

Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд

Местнораспространенный базальноклеточный рак кожи

10

Дантролен

Дантириум, Дантролен

АО «Ланцет», ООО «Онко Таргет»

Злокачественная гипертермия

11

Будесонид + сальбутамол

Айрсупра

АстраЗенека АБ

Бронхиальная астма

12

Пазуфлоксацин

Пазутренд

ООО «АлФарма»

Бактериальные инфекции, в т.ч. сепсис, вторичные бактериальные инфекции, пневмония и пр.

13

Белумосудил

Резтирег

АО «Санофи Россия»

Хроническая реакция «трансплантат против хозяина»

Источник: проект распоряжения правительства РФ об утверждении изменений, вносимых в Перечень ЖНВЛП.

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