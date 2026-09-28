Минздрав РФ опубликовал проект поправок в Перечень ЖНВЛП
Минздрав РФ опубликовал поправки, которые вносятся в распоряжение правительства РФ № 3867-р от 18.12.2025. Документ утвердил лекарственные перечни, действующие с 2026 года. С 2027 года Перечень ЖНВЛП может пополниться 13 новыми препаратами, один из которых также вошел в список лекарств, которыми обеспечиваются пациенты по программе высокозатратных нозологий (ВЗН).
В Перечень ЖНВЛП могут войти 13 МНН, которые Комиссия по формированию лекарственных перечней рекомендовала к включению на своих заседаниях, проходящих в течение 2026 года. Из них четыре разработали российские компании, остальные — иностранные. В программу ВЗН может войти только один препарат веренафусп альфа для лечения синдрома Хантера, он принадлежит отечественному производителю «Генериум».
Один из препаратов рекомендован комиссией к включению с условием, что производитель изменит инструкцию. Речь идет о трастузумабе дерукстекане от компании AstraZeneca. Согласно действующей инструкции, препарат применяется при HER2-положительном раке молочной железы, немелкоклеточном раке легкого с мутацией в гене HER2, HER2-положительном раке желудка, других HER2-положительных солидных опухолях. На заседании 7 августа 2026 года представитель производителя пообещал сократить количество показаний.
Трастузумаб дерукстекан рассматривался на комиссии Минздрава РФ в четвертый раз. Участники заседаний опасались: если следовать утвержденной инструкции и применять лекарство при нескольких видах рака, то популяция пациентов будет большой. В этом случае возникла бы большая нагрузка на бюджет. При этом трастузумаб дерукстекан наиболее критичен для небольшой когорты пациентов с HER2-положительным неоперабельным или метастатическим раком молочной железы. Поэтому AstraZeneca предложила внести изменения в инструкцию и оставить там только этот подвид рака молочной железы. По данным на 28 сентября 2026 года, изменения в инструкцию не внесены, так как процесс занимает определенное количество времени.
|
Рекомендованные для включения в Перечень ЖНВЛП препараты, перечисленные в проекте распоряжения правительства РФ
|
№
|
МНН
|
Торговое наименование
|
Производитель
|
Показание
|
1
|
Эртуглифлозин
|
Ароглептол
|
ООО «Лайф Сайнес ОХФК»
|
Сахарный диабет 2-го типа
|
2
|
Веренафусп альфа
|
Клотилия
|
АО «Генериум»
|
Синдром Хантера (мукополисахаридоз II типа, МПС II)
|
3
|
Кавутилид
|
Рефралон
|
ФГБУ НМИЦК им. акад. Е.И.Чазова
|
Купирование пароксизмальной и персистирующей (в том числе длительно персистирующей) формы фибрилляции и трепетания предсердий
|
4
|
Равидасвир
|
Конеско
|
ООО «Химрар Фарма»
|
Хронический гепатит С в комбинации с софосбувиром
|
5
|
Энкорафениб
|
Брафтови
|
Пьер Фабр Медикамент
|
В комбинации с биниметинибом неоперабельная или метастатическая меланома с мутацией BRAF V600, в комбинации с цетуксимабом метастатический колоректальный рак с мутацией BRAF V600E
|
6
|
Биниметиниб
|
Мектови
|
Пьер Фабр Медикамент
|
В комбинации с энкорафенибом неоперабельная или метастатическая меланома с мутацией BRAF V600, распространенный немелкоклеточный рак легкого с мутацией BRAF V600E
|
7
|
Трастузумаб дерукстекан
|
Энхерту
|
АстраЗенека ЮК Лимитед
|
Рак молочной железы
|
8
|
Мосунетузумаб
|
Лансумио
|
Ф.Хоффман-Ля Рош Лтд
|
Рецидивирующая или рефрактерная фолликулярная лимфома
|
9
|
Сонидегиб
|
Одомзо
|
Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд
|
Местнораспространенный базальноклеточный рак кожи
|
10
|
Дантролен
|
Дантириум, Дантролен
|
АО «Ланцет», ООО «Онко Таргет»
|
Злокачественная гипертермия
|
11
|
Будесонид + сальбутамол
|
Айрсупра
|
АстраЗенека АБ
|
Бронхиальная астма
|
12
|
Пазуфлоксацин
|
Пазутренд
|
ООО «АлФарма»
|
Бактериальные инфекции, в т.ч. сепсис, вторичные бактериальные инфекции, пневмония и пр.
|
13
|
Белумосудил
|
Резтирег
|
АО «Санофи Россия»
|
Хроническая реакция «трансплантат против хозяина»
|
Источник: проект распоряжения правительства РФ об утверждении изменений, вносимых в Перечень ЖНВЛП.
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