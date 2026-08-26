Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в MAX
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийЛица Фармвестника
НовостиБизнесАптекарьГазетаФармпроекции
ГлавнаяНовостиРегуляторика

Минздрав РФ отменит административный регламент по регистрации медизделий в рамках ЕАЭС

26.08.2026
18:05
ДинаКоблова
Минздрав России подготовил проект приказа о признании утратившим силу Административного регламента Росздравнадзора по регистрации медизделий. Документ от 2017 года заменит новый регламент. 
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Минздрав России намерен признать утратившим силу Административный регламент Росздравнадзора по регистрации медицинских изделий в соответствии с правилами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Проект приказа проходит общественное обсуждение до 9 сентября.

Административный регламент, о котором идет речь, утвержден приказом № 133н от 27.03.2017. Документом регламентировался порядок предоставления Росздравнадзором госуслуги по регистрации медизделий в соответствии с Правилами регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, утвержденными решением Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) № 46 от 12.02.2016.

Документ утратит силу после того, как Росздравнадзор утвердит и зарегистрирует новый аналогичный регламент.

Отмена документа связана с необходимостью приведения административного регламента в соответствие с актуальным законодательством, в том числе с новыми Правилами государственной регистрации медицинских изделий, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 1684 от 30.11.2024.

Ранее правительство РФ сдвинуло сроки обновления данных об уполномоченных представителях медизделий.

Рекомендуем для вас

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.