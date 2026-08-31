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Минздрав РФ разработал форму заявки регионов на софинансирование закупки орфанных препаратов

31.08.2026
13:00
ДинаКоблова
Минздрав РФ разработал форму заявки, которую регионы должны подавать для получения допфинансирования на закупку орфанных препаратов. Документ состоит из пяти разделов.
Фото: 123rf.com

Минздрав РФ разработал форму заявки субъектов России о подтверждении нуждаемости в дополнительном финансировании из федерального бюджета на обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения орфанных заболеваний. Общественное обсуждение проекта приказа проходит до 12 сентября.

Документ разработан в соответствии с постановлением № 1807 от 15.11.2025, которым установлены правила подтверждения невозможности исполнения регионами полномочий по обеспечению пациентов орфанными препаратами.

Заявка включает пять разделов с информацией:

  • об уровне расчетной бюджетной обеспеченности региона;
  • о бюджетных ассигнованиях;
  • об увеличении стоимости лекарственных препаратов;
  • о росте численности пациентов;
  • о заключенных государственных контрактах.

Правительство РФ утвердило правила для получения дополнительного федерального субсидирования для закупки дорогостоящих орфанных препаратов в ноябре 2025 года. Согласно документу, регион должен соответствовать четырем критериям.

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