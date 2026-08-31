Минздрав РФ разработал форму заявки регионов на софинансирование закупки орфанных препаратов

Минздрав РФ разработал форму заявки субъектов России о подтверждении нуждаемости в дополнительном финансировании из федерального бюджета на обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения орфанных заболеваний. Общественное обсуждение проекта приказа проходит до 12 сентября.

Документ разработан в соответствии с постановлением № 1807 от 15.11.2025, которым установлены правила подтверждения невозможности исполнения регионами полномочий по обеспечению пациентов орфанными препаратами.

Заявка включает пять разделов с информацией:

об уровне расчетной бюджетной обеспеченности региона;

о бюджетных ассигнованиях;

об увеличении стоимости лекарственных препаратов;

о росте численности пациентов;

о заключенных государственных контрактах.

Правительство РФ утвердило правила для получения дополнительного федерального субсидирования для закупки дорогостоящих орфанных препаратов в ноябре 2025 года. Согласно документу, регион должен соответствовать четырем критериям.