Минздрав РФ разработал форму заявки регионов на софинансирование закупки орфанных препаратов
Минздрав РФ разработал форму заявки субъектов России о подтверждении нуждаемости в дополнительном финансировании из федерального бюджета на обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения орфанных заболеваний. Общественное обсуждение проекта приказа проходит до 12 сентября.
Документ разработан в соответствии с постановлением № 1807 от 15.11.2025, которым установлены правила подтверждения невозможности исполнения регионами полномочий по обеспечению пациентов орфанными препаратами.
Заявка включает пять разделов с информацией:
- об уровне расчетной бюджетной обеспеченности региона;
- о бюджетных ассигнованиях;
- об увеличении стоимости лекарственных препаратов;
- о росте численности пациентов;
- о заключенных государственных контрактах.
Правительство РФ утвердило правила для получения дополнительного федерального субсидирования для закупки дорогостоящих орфанных препаратов в ноябре 2025 года. Согласно документу, регион должен соответствовать четырем критериям.
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