Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в MAX
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийЛица Фармвестника
НовостиБизнесАптекарьГазетаФармпроекции
ГлавнаяНовостиРегуляторика

Минздрав РФ рекомендовал внести информацию о возможной потере зрения в инструкцию семаглутида

28.08.2026
17:52
НадеждаСиницына
Минздрав России рекомендовал внести изменения в инструкцию и листок-вкладыш препаратов, которые содержат семаглутид. В очень редких случаях такие лекарственные средства могут вызывать неартериитную переднюю ишемическую оптическую нейропатию.
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

В инструкцию и листок-вкладыш препаратов, содержащих в качестве действующего вещества семаглутид, рекомендовано внести изменения. Соответствующее информационное письмо Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России опубликовано на портале ГРЛС.

В раздел «Особые указания и меры предосторожности при применении» необходимо внести данные о возможности развития неартериитной передней ишемической оптической нейропатии (НПИОН). Эксперты отметили, что временной интервал, через который может развиться НПИОН, не установлен. При внезапной потере зрения следует провести офтальмологическое обследование, а при подтверждении диагноза НПИОН прием семаглутида необходимо прекратить.

Также информацию о возможности развития НПИОН следует добавить в раздел «Нежелательные реакции, нарушения со стороны органов зрения» с частотой встречаемости «очень редко».

В раздел «Особые указания и меры предосторожности» листка-вкладыша нужно добавить рекомендацию немедленно обратиться к врачу при внезапной потере зрения или его быстром ухудшении.

Передняя ишемическая нейропатия зрительного нерва – это острое нарушение кровоснабжения его бульбарной части, при котором происходит отек диска зрительного нерва с частичной или полной атрофией. Для неартериитной передней ишемической оптической нейропатии характерно отсутствие признаков аутоиммунного процесса. Патология приводит к стойкому безвозвратному снижению зрения. По данным ВОЗ и Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), частота развития НПИОН при использовании семаглутида составляет 1 случай на 10 тыс. человек.

Рекомендуем для вас

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.