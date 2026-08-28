Минздрав РФ рекомендовал внести информацию о возможной потере зрения в инструкцию семаглутида

В инструкцию и листок-вкладыш препаратов, содержащих в качестве действующего вещества семаглутид, рекомендовано внести изменения. Соответствующее информационное письмо Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России опубликовано на портале ГРЛС.

В раздел «Особые указания и меры предосторожности при применении» необходимо внести данные о возможности развития неартериитной передней ишемической оптической нейропатии (НПИОН). Эксперты отметили, что временной интервал, через который может развиться НПИОН, не установлен. При внезапной потере зрения следует провести офтальмологическое обследование, а при подтверждении диагноза НПИОН прием семаглутида необходимо прекратить.

Также информацию о возможности развития НПИОН следует добавить в раздел «Нежелательные реакции, нарушения со стороны органов зрения» с частотой встречаемости «очень редко».

В раздел «Особые указания и меры предосторожности» листка-вкладыша нужно добавить рекомендацию немедленно обратиться к врачу при внезапной потере зрения или его быстром ухудшении.

Передняя ишемическая нейропатия зрительного нерва – это острое нарушение кровоснабжения его бульбарной части, при котором происходит отек диска зрительного нерва с частичной или полной атрофией. Для неартериитной передней ишемической оптической нейропатии характерно отсутствие признаков аутоиммунного процесса. Патология приводит к стойкому безвозвратному снижению зрения. По данным ВОЗ и Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), частота развития НПИОН при использовании семаглутида составляет 1 случай на 10 тыс. человек.