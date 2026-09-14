Минздрав РФ снизил закупку вакцин от гриппа за счет федерального бюджета

В эпидемическом сезоне 2026—2027 годов на 19% снизилась закупка вакцин для профилактики гриппа за счет федерального бюджета. В предыдущие два года за счет федерального бюджета для Национального календаря прививок закупалось 70,6 млн доз. В 2026 году это количество составит 56 млн доз, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании оперативного штаба министерства с участием регионов, передает ТАСС. Такую же цифру приводит и пресс-служба «Ростеха» (владеет поставщиком вакцин компанией «Нацимбио»). «С сентября планируется начать поставки вакцин от гриппа. В этом году их общий объем составит 56,7 млн доз», — говорится в сообщении госкомпании.

Таким образом, для охвата населения прививками от гриппа на уровне 55% за счет других источников необходимо закупить около 24 млн доз вакцины. Необходимое количество вакцины может быть поставлено за счет регионов и внебюджетных источников.

Сколько граждан прививается ежегодно

В последние два года для нужд Национального календаря профилактических прививок (НКПП) закупалось 70,6 млн доз, об этом свидетельствуют сообщения «Ростеха» за 2025 и 2024 годы. В 2024 году привито 82,8 млн человек, в 2025 году – 80,9 млн, то есть за счет федерального бюджета прививалось в среднем 86%.

Кого прививают в рамках Национального календаря профилактических прививок? Согласно информации официального сайта Минздрава РФ, прививки от гриппа за счет федерального бюджета получают: дети,

студенты колледжей и вузов,

беременные женщины,

сотрудники медицинских, образовательных, транспортных и коммунальных организаций,

взрослые старше 60 лет,

лица, подлежащие призыву на военную службу,

лица с хроническими заболеваниями, в т.ч. легких, ССЗ, метаболическим нарушением и ожирением.

Согласно данным «АльфаРМ», за счет других госзаказчиков в 2022–2023 годах обеспечивалось в среднем 5,6 млн доз, в 2024–2025 – в среднем 7,6 млн доз вакцины. При этом 55% закупалось за счет региональных бюджетов и 30% за счет ОМС. Если учесть данные Роспотребнадзора по количеству вакцинированных граждан, то за счет внебюджетных источников за последние четыре года закупалось в среднем 3,7 млн доз в год.

Источники: База компании «АльфаРМ» «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ», в ценах конечного потребления, расчеты «ФВ», государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2025 году».

Сколько граждан должно быть привито

Ежегодно Роспотребнадзор объявляет необходимый уровень охвата населения вакцинацией от гриппа. В 2016–2017 годах планка была до 40% привитых от всего населения, в 2018–2019 она была повышена до 45%, а с 2020 года – до 60%. Этот уровень был почти достигнут только в 2020 году — 59%. В 2024 и 2025 годах охватить смогли 56 и 54,8% соответственно.

Источник: государственные доклады «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации», rostec.ru

Согласно Постановлению Главного санитарного врача РФ № 22 от 06.07.2026 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2026—2027 годов», в текущем сезоне охват прививками должен составить до 60%. На заседании коллегии Роспотребнадзора, посвященном вопросам подготовки к предстоящему эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ, прошедшем 11 сентября, целевой охват населения вакцинацией от гриппа был уточнен – не менее 50—55%. «Всего в рамках Национального календаря профилактических прививок в регионы планируется поставить свыше 56 млн доз вакцины против гриппа», — также говорится сообшении Роспотребнадзора.

Если ориентироваться на эти цели, то количество привитых граждан должно составить от 73 млн до 80,4 млн человек. Следовательно, за счет других источников нужно закупить примерно 16–24 млн доз.

«В соответствии с Федеральным законом от 17.09.1988 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» вакцинация – это предмет совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Иммунопрофилактику обеспечивают Минздрав России и региональные органы здравоохранения. В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.07.2026 № 22 «О мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2026–2027 годов» установлен охват вакцинацией против гриппа до 60% от численности населения субъекта Российской Федерации, в том числе не менее 75% – лиц, относящихся к группам риска. В рамках полномочий охват вакцинацией населения против гриппа будет обеспечен», – прокомментировали «ФВ» ситуацию с вакцинацией в пресс-службе Минздрава РФ.

С чем связано снижение закупки вакцин для профилактики гриппа за счет федерального бюджета, в министерстве не уточнили. В «Нацимбио» на запрос не ответили.